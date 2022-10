Festival de Cine Gems revela su programación 2022

Con más de 20 películas, el Festival Gems 2022 inaugura una nueva edición con la cinta de crimen y misterio, Glass Onion: A Knives Out Mystery, y anuncia la proyección de aclamadas cintas como Women Talking, The Whale, The Fabelmans, She Said, Close, Corsage, The Quiet Girl, y Alcarràs, por mencionar algunas que han sido aclamadas en Cannes, Berlín y otros festivales de cine mundiales.

“Este sueño de Gems comenzó hace 9 años como antesala al Festival de Cine de Miami, del Miami Dade College, que es en marzo. Y lo impulsamos durante esta época de otoño ya que es una temporada especial debido a que en las próximas semana es cuando se dan a conocer las películas que probablemente estarán nominadas a los Oscar”, dijo Nicolas Calzada sobre el festival que este año premiará de forma virtual al actor estadounidense Paul Dano, quien recibirá el Premio Precious Gem, que honra a aquellos artistas únicos cuyas contribuciones al cine son duraderas e inolvidables; y que rendirá homenaje a Raúl Castillo, quien recibirá el Premio Art of Light durante la proyección de la cinta The Inspection, a la cual asistirá.

“Raúl [Castillo] es un actor extraordinario que está construyendo una carrera maravillosa, y lo honraremos ya que tendremos la alegría de tenerlo en Miami”, dijo Nicolas Calzada sobre el reconocimiento, Premio Art of Light, que se otorga a artistas cuyo trabajo ejemplar arroja nuevas maravillas para la evolución del cine.

Cabe destacar que siete de las películas extranjeras que serán proyectadas durante el Festival Gems 2022, ya son parte de la selección oficial de sus propios países para los premios Óscar.

“Contamos con una excelente selección de cintas internacionales, y lo que todas tienen en común es que son las películas más celebradas de este año”, finalizó Calzada.

Para más conocer detalles de la cartelera y proyecciones del Festival Gems 2022, visite www.miamifilmfestival.com.