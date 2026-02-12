jueves 12  de  febrero 2026
ARTES VISUALES

Festival de Arte de Coconut Grove celebra 62 años de creatividad

El programa de este año presenta una amplia gama de medios, desde bellas artes y escultura hasta fotografía, técnicas mixtas, joyería y arte funcional

Festival de Arte de Coconut Grove.

Festival de Arte de Coconut Grove.

Cortesía/Clique PR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La sexuagésima segunda eidciól del Festival de Arte Anual de Coconut Grove continúa promoviendo la creatividad y el legado artístico. Por ello, este 14, 15 y 16 de febrero reúne a un extraordinario elenco de artistas de todo el país en uno de los principales eventos artísticos al aire libre.

Conocido por su vibrante energía, sus vistas al mar y su excepcional selección artística, el festival continúa su legado como destino imprescindible para coleccionistas experimentados, compradores primerizos y amantes del arte de todas las edades.

El programa de este año presenta una amplia gama de medios, desde bellas artes y escultura hasta fotografía, técnicas mixtas, joyería y arte funcional, ofreciendo a los visitantes una oportunidad única de explorar todo el espectro de la creatividad contemporánea en un solo lugar.

Un festival adorado por los coleccionistas

Durante más de seis décadas, el Festival de Artes de Coconut Grove se ha ganado la reputación de ser un paraíso para los coleccionistas. Su riguroso proceso de selección garantiza que cada stand presente obras originales de alta calidad, lo que lo convierte en el lugar ideal para adquirir nuevas piezas, conocer a los artistas directamente y explorar las tendencias emergentes en el mundo del arte.

“Los coleccionistas regresan año tras año porque saben que encontrarán algo inesperado”, afirmó Camille Marchese, directora artística del CGAF. “La diversidad de medios y la calidad del talento hacen de este festival algo verdaderamente especial”.

Más allá del arte, los asistentes pueden disfrutar de demostraciones en vivo, experiencias culinarias, actividades para toda la familia y el vibrante ambiente que ha convertido a Coconut Grove en un referente cultural.

Artistas

El Festival de 2026 reúne a artistas que regresan con gran aprecio y a una impresionante ola de nuevos talentos, incluyendo un 40% de artistas nuevos. Sin ningún orden en particular, aquí están sólo algunos de los 285 artistas que exponen este año:

Stephen Anglim, Sue Fontaine, Joel Anderson, Russ Mackensen, Barbara Umbel, Nathalia Toledo Barcia, Marisa S White, David Norton y Helen Gotlib.

Durante 62 años, el Festival de Arte de Coconut Grove, gestionado por la Asociación Artística e Histórica de Coconut Grove, se ha dedicado a formar a futuras generaciones de artistas.

El festival inicia el sábado 14 de febrero de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., el domingo 15 en el mismo horario y lunes 16 de 10:00 a.m. a 5:00 p.m..

Las entradas oscilan desde los 30 dólares y pueden adquirirse en la web o en la taquilla.

Tradición

Como organización sin fines de lucro, con el apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, el Consejo de Asuntos Culturales, el Alcalde y la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade, la organización promueve la comunidad artística del sur de Florida a través de programas educativos y organizando uno de los festivales de arte al aire libre más importantes del país.

Celebrado anualmente durante el fin de semana del Día de los Presidentes y producido por Loud & Live, con sede en Miami, este evento de tres días presenta a 285 artistas seleccionados en diversas categorías visuales, presentaciones en vivo y experiencias artísticas interactivas a lo largo de las pintorescas calles de la bahía de Coconut Grove.

Lo recaudado financia programas de gran impacto durante todo el año, incluyendo becas para estudiantes de la Universidad Internacional de Florida y de secundaria de Miami-Dade, el Programa de Artistas Visitantes y el Programa de Artistas Emergentes de la Próxima Generación.

