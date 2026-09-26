sábado 26  de  septiembre 2026
ESCENA

New World School of the Arts celebra sus 40 años con una noche dedicada la danza

El conservatorio celebra cuatro décadas de formación artística con una presentación de danza que reúne legado, talento y trayectoria

El espectáculo, titulado “Robert Battle and Paul Taylor”, tendrá lugar el sábado 10 de octubre, a las 7 pm, en el New World Dance Theater.

El espectáculo, titulado “Robert Battle and Paul Taylor”, tendrá lugar el sábado 10 de octubre, a las 7 pm, en el New World Dance Theater.

Juan E. Cabrera | Cortesía New World School of the Arts
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La danza será protagonista de la celebración por el 40 aniversario de New World School of the Arts (NWSA). La División de Danza de la institución inaugurará su nueva temporada con una presentación especial dedicada a los coreógrafos Robert Battle y Paul Taylor, dos nombres fundamentales de la danza moderna y contemporánea estadounidense, anunció la escuela a través de un comunicado.

Con esta presentación, NWSA inaugura su temporada de danza y celebra cuatro décadas de formación de nuevas generaciones de artistas, mientras reúne sobre un mismo escenario el legado de Paul Taylor, la trayectoria de Robert Battle y el talento de sus estudiantes y egresados.

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El espectáculo, titulado “Robert Battle and Paul Taylor”, tendrá lugar el sábado 10 de octubre, a las 7 pm, en el New World Dance Theater, ubicado en 25 NE 2nd Street, en el downtown de Miami.

La velada reunirá a estudiantes y antiguos alumnos de NWSA con destacados representantes del mundo de la danza.

El programa incluirá dos obras creadas por Robert Battle para los bailarines de la escuela de arte, Where the Light Lands y Coming Home.

Where the Light Lands está acompañada por composiciones de Felix Mendelssohn y Johann Sebastian Bach, mientras que Coming Home incorpora una selección musical que incluye piezas de Mahalia Jackson, Wycliffe Gordon y Bill Allred's Classic Jazz Band, entre otros artistas.

El programa también presentará Airs, una de las obras emblemáticas del repertorio de Paul Taylor, y un fragmento de Company B, interpretado por el bailarín John Harnage, egresado de NWSA y miembro de la Paul Taylor Dance Company.

La participación de Battle tiene un significado especial para la institución, porque el reconocido coreógrafo y bailarín se graduó del programa de danza de secundaria de New World School of the Arts en 1990.

“Esperamos compartir las obras de estos dos extraordinarios coreógrafos, cuyas creaciones entusiasman a públicos alrededor del mundo, y mostrar el talento de nuestros estudiantes y antiguos alumnos”, afirmó Mary Lisa Burns, decana de Danza de NWSA.

De NWSA a los grandes escenarios

Battle ha desarrollado una destacada carrera como bailarín y coreógrafo. Entre 1994 y 2001 formó parte de Parsons Dance y luego creó coreografías para la compañía. En 2002 fundó Battleworks Dance Company, que debutó en Düsseldorf, Alemania, y se presentó en importantes escenarios y festivales de Estados Unidos.

En 2011 fue nombrado director artístico de Alvin Ailey American Dance Theater, cargo para el que fue seleccionado personalmente por Judith Jamison. Se convirtió así en la tercera persona en dirigir la reconocida compañía.

A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos, entre ellos el Dance Magazine Award en 2021, así como distinciones de la Kennedy Center y la Princess Grace Foundation-USA.

Battle es además coreógrafo residente de la Paul Taylor Dance Company, un lazo que adquiere especial relevancia en esta presentación de NWSA.

El legado de Paul Taylor

La obra de Paul Taylor, fallecido en 2018, ocupa un lugar central en la historia de la danza moderna estadounidense. Tras descubrir su vocación por la danza y formarse en The Juilliard School, Taylor llegó a trabajar junto a figuras como Martha Graham y Merce Cunningham.

En 1954 fundó la Paul Taylor Dance Company y durante las siguientes seis décadas creó 147 obras. Entre sus piezas más reconocidas se encuentran Esplanade y Company B, trabajos que contribuyeron a ampliar las posibilidades expresivas de la danza moderna.

Su trayectoria recibió, entre otros premios, la National Medal of Arts y un Kennedy Center Honor, el reconocimiento más alto que se otorga en EEUU a artistas escénicos.

“Tenemos una estrecha conexión con el programa de danza, compartiendo profesores, egresados y un vínculo muy especial con nuestro coreógrafo residente, Robert Battle”, señaló Michael Novak, director artístico de la Paul Taylor Dance Company.

El regreso de John Harnage

La celebración contará además con el regreso de John Harnage, bailarín originario de Miami y egresado de New World School of the Arts. Harnage interpretará un fragmento de Company B.

Harnage estudió en Miami City Ballet School y luego en NWSA, donde se graduó del programa de danza de secundaria en 2010. Ese mismo año fue finalista de danza moderna en la competencia YoungArts de la National Foundation for Advancement in the Arts.

Después continuó su formación en The Juilliard School, donde se graduó en 2014. Su trayectoria profesional incluye su participación en Jessica Lang Dance y una actuación como bailarín principal en la producción de Aida, de la Washington National Opera en el Kennedy Center.

En 2018 se incorporó a la Paul Taylor Dance Company, con la que ha desarrollado una carrera internacional.

Cuatro décadas de formación artística

Fundada como un centro de excelencia para las artes visuales y escénicas, New World School of the Arts desarrolla un modelo educativo de conservatorio que combina la formación académica con una preparación intensiva en disciplinas artísticas.

En el área de danza, los estudiantes reciben formación en ballet clásico, estilos contemporáneos y diferentes expresiones de danza cultural. El programa también incluye estudios de coreografía, música, historia de la danza, anatomía, kinesiología, análisis del movimiento y producción.

Cuándo: sábado 10 de octubre de 2026, 7 p.m.

Dónde: New World Dance Theater, 25 NE 2nd Street, downtown Miami.

Entrada: $15, admisión general.

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