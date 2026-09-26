sábado 26  de  septiembre 2026
FESTIVAL DE CINE

"La ilusión de un verano sin fin", mejor película latinoamericana en San Sebastián

El documental de la fotógrafa argentina Alessandra Sanguinetti, que sigue durante 25 años a dos primas que viven en el campo, triunfó en San Sebastián

Imagen captada del tráiler de la cinta argentina La ilusión de un verano sin fin, mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián.&nbsp;

Imagen captada del tráiler de la cinta argentina "La ilusión de un verano sin fin", mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián. 

Captura de pantalla

SAN SEBASTIÁN.- "La ilusión de un verano sin fin", documental de la fotógrafa argentina Alessandra Sanguinetti que sigue durante 25 años a dos primas que viven en el campo, se alzó este sábado con el premio a la mejor película latinoamericana en el Festival de Cine de San Sebastián.

El documental "lo veo como un poema, una carta de amor al campo argentino, Argentina y a tanta belleza que está en mucho peligro", dijo Sanguinetti en la gala de premiación del certamen en la ciudad del norte de España.

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"Y mi deseo es que pueda seguir toda esa belleza sosteniéndose y que Estados Unidos saque las garras de Argentina", dijo Sanguinetti, quien ha criticado en el pasado los recortes a las subvenciones al cine por parte del gobierno del ultraliberal Javier Milei.

"Y que Israel saque las garras de Palestina y muchos otros lugares", agregó la cineasta.

"La ilusión de un verano sin fin" se basa íntegramente en imágenes que Sanguinetti recogió por 25 años de las dos primas, desde que tenían nueve años y les encantaba disfrazarse y bailar ante la cámara o ir al río a bañarse, hasta su adultez, ya con hijos.

La película sirve también para mostrar la vida en el campo argentino de las mujeres, que tradicionalmente han sido representadas a un costado de los hombres, "empezando por Martín Fierro", el poema de 1872 del argentino José Hernández, explicó Sanguinetti en entrevista con la AFP en días pasados en San Sebastián.

"La ilusión de un verano sin fin" concursaba en la sección Horizontes Latinos con otras once producciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay.

FUENTE: Con información de AFP

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