viernes 11  de  septiembre 2026
SÉPTIMO ARTE

Festival de Cine de Toronto arranca con oda al activismo político

La primera noche del mayor festival de cine de América del Norte abrió con el estreno de "Being Heumann", el drama de Apple TV protagonizado por Ruth Madeley

El elenco de Being Heumann posa en la alfombra roja del Festival de Cine de Toronto.&nbsp;

El elenco de "Being Heumann" posa en la alfombra roja del Festival de Cine de Toronto. 

AFP

TORONTO.- El Festival Internacional de Cine de Toronto arrancó con una constelación de estrellas en la ciudad canadiense y un menú que fue del activismo político al deporte.

La primera noche del mayor festival de cine de América del Norte abrió con el estreno de "Being Heumann", el drama de Apple TV protagonizado por Ruth Madeley, que retrata la tenaz lucha de la activista estadounidense Judy Heumann por los derechos de las personas con discapacidad en la década de 1970.

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"Esta cinta aborda lo que ocurre cuando la gente se rehúsa a ser invisible", dijo la oscarizada directora Sian Heder, al presentar su producción en el teatro Princess of Wales.

"Creo que vivimos una época en la que muchos grupos de personas están quedando atrás (...) Hay tantas batallas en tantos frentes, y es difícil saber cómo y dónde pelear, pero la acción colectiva importa", agregó la cineasta.

En la alfombra roja, Heder dijo a la AFP que parte de su motivación para trabajar en el filme fue el contexto actual en Estados Unidos.

"Es como si estuviéramos retrocediendo en los derechos por los que luchamos en la década de 1970 a un ritmo que es simplemente alucinante. Así que es el momento perfecto para esta película", comentó.

El director ejecutivo del festival Cameron Bailey abrió la edición 51 con un guiño a las tensiones políticas entre Canadá y Estados Unidos.

Bailey arrancó aplausos de la audiencia al referirse al fronterizo Lago Ontario, que baña las costas de Toronto y que el presidente Donald Trump rebautizó en su lado del mapa como Lago América.

Asimismo, enfatizó en el peso de la industria cinematográfica canadiense, en momentos en que Trump defiende un cine hecho en Estados Unidos.

Diez días de cine

Cientos de miles de cinéfilos se congregaron en Toronto para disfrutar de una programación con 293 películas.

Otros destaques de este jueves fueron la participación de Naomi Watts y Luke Evans en la premiere del drama histórico "The Housewife".

Así como la llegada de la exfutbolista Megan Rapinoe para la presentación de su documental "Rapinoe" y la de Jodie Comer y Harry Melling, coestrellas de la película de terror "Stuffed".

En los próximos días se espera el arribo de estrellas como John Malkovich, Penélope Cruz, Tom Hiddleston y el fenómeno del k-pop Lisa.

Historias de superación y de triunfadores inesperados están en el centro de la programación del festival, donde se estrenará "Yo Soy Rocky".

Dirigida por el ganador del Óscar Peter Farrelly ("Green Book"), la cinta cuenta la improbable historia de cómo un entonces poco conocido Sylvester Stallone se enfrentó a Hollywood para llevar a la pantalla grande, con él como protagonista, la película que cambiaría su vida.

Otra película biográfica que debutará en esta edición es "Villeneuve: The Rise of a Legend", que narra el ascenso del astro del automovilismo Gilles Villeneuve desde sus inicios humildes en Quebec hasta la cima de la F1.

Por otro lado, Lisa la estrella del k-pop que saltó a la fama con BLACKPINK, lanzará su documental "Always Lalisa", dirigido por Sue Kim.

Para todos los gustos

El comediante y actor estadounidense Chris Rock llegará con "Misty Green", la sátira sobre Hollywood que marca su regreso detrás de las cámaras, y en la que Rosalind Eleazar interpreta a una actriz venida a menos que busca una segunda oportunidad.

Adam Driver, Daniel Kaluuya, Anna Kendrick, Topher Grace y el propio Rock forman parte del elenco.

Helen Mirren aterrizará en el aclamado festival con el thriller psicológico "Maestros del Crimen", dirigido por el también fotógrafo Anton Corbijn.

Zack Snyder, el director de "300" y "Watchmen", presentará su "The Last Photograph", que mezcla drama y acción en una misión en una jungla de América del Sur.

Otros destaques son "Wild Horse Nine", sobre dos agentes de la CIA en la Isla de Pascua durante la tensa recta final del gobierno de Salvador Allende en Chile.

FUENTE: Con información de AFP

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