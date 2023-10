Festival Gems de Miami devela programación 2023

"Gems, que presentará 26 películas de 14 países, será inaugurado con el drama mexicano Radical. Además, habrá cuatro proyecciones centrales: el suspenso de supervivencia La sociedad de la nieve, la película animada The Boy and the Heron, la comedia American Fiction y el drama de suspenso psicológico Saltburn, que allanan el camino a la película de la noche de clausura, The Holdovers, una comedia dramática de Alexander Payne, protagonizada por Paul Giamatti", detalló la producción en un comunicado.