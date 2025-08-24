miércoles 27  de  agosto 2025
ESCENA

Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami anuncia programación

El festival reunirá durante cuatro semanas a nueve producciones teatrales de seis países: Argentina, Chile, España, México, Venezuela–EEUU y Estados Unidos

El festival reunirá durante cuatro semanas a nueve producciones teatrales de seis países: Argentina, Chile, España, México, Venezuela–EEUU y Estados Unidos&nbsp;

El festival reunirá durante cuatro semanas a nueve producciones teatrales de seis países: Argentina, Chile, España, México, Venezuela–EEUU y Estados Unidos 

Cortesía/Prensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Del 4 al 28 de septiembre, Miami y Key Biscayne serán sede de la 39ª edición del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami (FITH), un evento que se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes para las artes escénicas en español en Estados Unidos.

Organizado por Teatro Avante, en colaboración con el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, el Miami-Dade County Auditorium at Westchester Cultural Arts Center, el Miami Dade College’s Koubek Center y The Roxy Theatre Group, el festival reunirá durante cuatro semanas a nueve producciones teatrales de seis países: Argentina, Chile, España, México, Venezuela–EEUU y Estados Unidos.n

Lee además
El atacante del Heat de Miami, Nikola Jovic (izq), maneja el balón ante la marca de DeAndre Hunter, de los Cavaliers de Cleveland, el 28 de abril de 2025.
BALONCESTO

Estos son los jugadores del Heat que participarán en el Eurobasket
La estrella del pop estadounidense Lady Gaga se presenta durante su concierto en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de mayo de 2025
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Las funciones se realizarán de jueves a domingo en distintos recintos culturales. La apertura oficial será el 4 de septiembre en el Westchester Cultural Arts Center con la obra Las delicadas lágrimas de la luna menguante (Venezuela–EEUU), de Rebeca Alemán, que aborda las violaciones a los derechos humanos sufridas por periodistas.

El 5 de septiembre, el Koubek Center abrirá con Viento Blanco (Argentina), dirigida por Juanse Rausch y Valeria Lois, mientras que el 11 de septiembre, el Adrienne Arsht Center recibirá El brote (Argentina), de Emiliano Dionisi.

La programación incluye además Los que sobran (México), Palaboda (España), Magallanes (Chile), Protocolo (España) y culminará con Lear, una reinterpretación contemporánea del clásico shakesperiano dirigida por Neher Jacqueline Briceño y producida por Teatro Avante en Miami.

Actividades educativas

El FITH también desarrollará un programa educativo dirigido por la doctora Beatriz J. Rizk, que ofrecerá talleres para niños y coloquios posteriores a cada estreno, fomentando el diálogo entre artistas y público.

Uno de los momentos más esperados será el Día Internacional del Niño, que se celebrará el sábado 20 de septiembre en el Key Biscayne Community Center y el domingo 21 en el Koubek Center.

La jornada incluirá talleres de pintura, títeres, danza, percusión, juegos de feria y el espectáculo Comicópicos (Argentina), pensado para toda la familia.

El cartel de esta celebración fue diseñado por Hayley Isabella González González, una niña de 7 años de la Live Like Bella Childhood Cancer Foundation, quien aportó su creatividad para acompañar gráficamente la jornada.

Reconocimientos

El festival entregará el Premio a Una Vida de Dedicación a las Artes Escénicas a la consultora artística cubanoamericana Olga Garay-English, cofundadora del FITH y actual codirectora de la Iniciativa Nacional de Teatro Latinx (NLTI). El reconocimiento se realizará el 25 de septiembre en el Adrienne Arsht Center.

Las entradas oscilan entre 25 y 34 dólares, con descuentos para estudiantes, personas mayores y público con necesidades especiales. El Día del Niño tendrá entrada gratuita.

Todos los recintos cuentan con accesibilidad para personas en sillas de ruedas y una de las obras se presentará en español con supertítulos en inglés.

El Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami ha recibido cinco prestigiosos galardones internacionales —entre ellos el Premio Federico García Lorca y el Premio Ollantay— por su contribución al desarrollo del teatro hispano en América.

Con esta edición número 39, el FITH reafirma su compromiso de tender puentes culturales entre América Latina, España y Estados Unidos, celebrando la diversidad del teatro en lengua española.

Temas
Te puede interesar

Alcalde de Miami se burla de candidato demócrata con video levantando peso

Entrenador del Heat defiende la participación de una de sus figuras con la selección nacional

El dominicano Edward Cabrera brilla con 10 ponches y el venezolano Máximo Acosta decide la victoria de los Marlins

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
Elecciones

Meta anuncia apoyo para los candidatos pro inteligencia artificial en California

Imagen referencial. video
MÁS ESCRUTINIO

EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Revelan plan de escape de Maduro

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain. 
A TODO TREN

Reabre la Estación 1 del Skytrain MIA tras casi dos años de reparaciones

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?

El controversial patrocinador del socialismo y los llamados movimientos progresistas en decenas de países.
CASA BLANCA

Trump: El multimillonario Soros y su hijo "deben ser enjuiciados por su enorme daño a EEUU"

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 

Solo lentejas y violencia, realidad en territorios afectados por la guerra entre Israel y Hamás