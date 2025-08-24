Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami anuncia programación

El festival reunirá durante cuatro semanas a nueve producciones teatrales de seis países: Argentina, Chile, España, México, Venezuela–EEUU y Estados Unidos

MIAMI.- Del 4 al 28 de septiembre, Miami y Key Biscayne serán sede de la 39ª edición del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami (FITH), un evento que se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes para las artes escénicas en español en Estados Unidos .

Organizado por Teatro Avante, en colaboración con el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, el Miami-Dade County Auditorium at Westchester Cultural Arts Center, el Miami Dade College’s Koubek Center y The Roxy Theatre Group, el festival reunirá durante cuatro semanas a nueve producciones teatrales de seis países: Argentina, Chile, España, México, Venezuela–EEUU y Estados Unidos.n

Las funciones se realizarán de jueves a domingo en distintos recintos culturales. La apertura oficial será el 4 de septiembre en el Westchester Cultural Arts Center con la obra Las delicadas lágrimas de la luna menguante (Venezuela–EEUU), de Rebeca Alemán, que aborda las violaciones a los derechos humanos sufridas por periodistas.

El 5 de septiembre, el Koubek Center abrirá con Viento Blanco (Argentina), dirigida por Juanse Rausch y Valeria Lois, mientras que el 11 de septiembre, el Adrienne Arsht Center recibirá El brote (Argentina), de Emiliano Dionisi.

La programación incluye además Los que sobran (México), Palaboda (España), Magallanes (Chile), Protocolo (España) y culminará con Lear, una reinterpretación contemporánea del clásico shakesperiano dirigida por Neher Jacqueline Briceño y producida por Teatro Avante en Miami.

Actividades educativas

El FITH también desarrollará un programa educativo dirigido por la doctora Beatriz J. Rizk, que ofrecerá talleres para niños y coloquios posteriores a cada estreno, fomentando el diálogo entre artistas y público.

Uno de los momentos más esperados será el Día Internacional del Niño, que se celebrará el sábado 20 de septiembre en el Key Biscayne Community Center y el domingo 21 en el Koubek Center.

La jornada incluirá talleres de pintura, títeres, danza, percusión, juegos de feria y el espectáculo Comicópicos (Argentina), pensado para toda la familia.

El cartel de esta celebración fue diseñado por Hayley Isabella González González, una niña de 7 años de la Live Like Bella Childhood Cancer Foundation, quien aportó su creatividad para acompañar gráficamente la jornada.

Reconocimientos

El festival entregará el Premio a Una Vida de Dedicación a las Artes Escénicas a la consultora artística cubanoamericana Olga Garay-English, cofundadora del FITH y actual codirectora de la Iniciativa Nacional de Teatro Latinx (NLTI). El reconocimiento se realizará el 25 de septiembre en el Adrienne Arsht Center.

Las entradas oscilan entre 25 y 34 dólares, con descuentos para estudiantes, personas mayores y público con necesidades especiales. El Día del Niño tendrá entrada gratuita.

Todos los recintos cuentan con accesibilidad para personas en sillas de ruedas y una de las obras se presentará en español con supertítulos en inglés.

El Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami ha recibido cinco prestigiosos galardones internacionales —entre ellos el Premio Federico García Lorca y el Premio Ollantay— por su contribución al desarrollo del teatro hispano en América.

Con esta edición número 39, el FITH reafirma su compromiso de tender puentes culturales entre América Latina, España y Estados Unidos, celebrando la diversidad del teatro en lengua española.