El dúo Mito y Didier sorprenden con primer EP “Una Vuelta X Miami”

MIAMI .- Mito y Didier, reconocidos por su estilo único dentro del regional mexicano, presentaron su primer EP Una Vuelta X Miami, una producción que mezcla géneros y emociones, marcando una nueva etapa en la carrera del dúo .

“Para nosotros la verdad es muy especial este EP porque viene siendo justo el primero que hacemos. Fue un reto porque no lo hicimos con nuestro fuerte, siendo los corridos; nos atrevimos a hacerlo a lo urbano, a colaborar con artistas urbanos. El corrido con el género de los otros artistas como el trap, reguetón… llegamos a hacer hasta un tecno. Entonces, para nosotros fue algo muy chingón hacer este EP”, contaron en entrevista con Diario Las Américas.

El disco, lanzado bajo el respaldo de AP Global Music, se compone de siete canciones que van de la fiesta a la melancolía. “Realmente es una montaña rusa de emociones. Te lleva tanto a sentir esa euforia de estar brincando con la alegría de las canciones hasta lo triste. Tiene algo que puedes escuchar en la fiesta, pero también algo que te puede llevar a esa melancolía de estar recordando momentos”, explicaron.

Entre los temas, destaca Activo, que surgió de manera inesperada. “Estábamos sacando la canción nosotros y, al salir del estudio, estaban todos los artistas afuera. Con mi hermano en la guitarra empezamos a improvisar, a invitar a los que estaban ahí, y se armó tanto desmadre que decidimos montarlos a todos. Estaban varios artistas con los que fue un gusto trabajar”, relataron.

La diversidad de géneros supuso un reto creativo, aunque lo vivieron más como una experiencia enriquecedora que como un obstáculo. “Más allá de un reto, fue divertido. Estar en situaciones con géneros que no habíamos intentado y colaborar con otros artistas nos ayudó a verlo desde otro punto de vista. Más que reto, fue una experiencia muy padre”, compartieron.

Evolución del dúo

Respecto a su evolución, destacan que ahora son más meticulosos con cada canción. “Antes llegábamos al estudio sin tanta idea y era como: ‘a ver qué sale’. Hoy ya llegamos con una idea clara de lo que queremos lograr y eso ha marcado la diferencia. Nos gusta experimentar con otros géneros y creemos que eso nos está funcionando”, comentaron.

Con Una Vuelta X Miami, Mito y Didier reafirman su intención de seguir explorando sonidos: “Queremos mostrarle al público la fusión del corrido con jazz, reggae, urbano y lo que en realidad queremos compartir en esta nueva propuesta, y ver cómo la reciben”, adelantaron.

Al resumir lo que los fans encontrarán en este material, no dudan: “Justo lo que te comentábamos: una montaña rusa de emociones. Sabemos que les va a gustar, porque hay para todos: si te gusta la bachata, si andas aguitado, si quieres seguir el vibe… Activo y otras canciones tienen eso que conecta con cada momento”.

Finalmente, agradecieron a quienes los han acompañado desde sus inicios y a los nuevos oyentes que se suman a su música: “La verdad es que sin ellos nosotros no estaríamos aquí. Son el motor para seguir creando música, seguir inspirados y motivados. Y a los que apenas nos van conociendo, que se den una vueltecita, escuchen las canciones que tenemos y se monten a nuestra comunidad. Sabemos que les va a gustar”.

El EP, producido por Muzic Junkies y Refresh, ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete ser solo el inicio de una etapa en la que el dúo prepara más sencillos, colaboraciones y presentaciones en vivo.