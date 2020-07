Festival Internacional Virtual de Teatro Hispano Miami 2020

“Todos los géneros artísticos han sido afectados por la pandemia y han tenido que encontrar una alternativa virtual. La idea de un festival virtual de teatro surgió del deseo de explorar los desafíos y oportunidades que la pandemia presenta al teatro”, dijo Melissa Messulam, manager del Koubek Center.

“Dada la respuesta que tuvimos a las lecturas dramatizadas, con Marilyn Romero y Gigi González, de MarGi Happenings, quienes cuentan con mas de 30 años en el ámbito teatral de Miami, nos dimos cuenta de que aquí había una oportunidad para hacer más. Normalmente cuando pensamos en teatro, no pensamos en tecnología, y esto es algo que se presta a explorar nuevos horizontes“.

“Por otro lado, como parte de nuestra misión en el Koubek, estamos muy contentos de poder colaborar con MarGi Happenings, una organización joven, sin fines de lucro”, continua Messulam. “Y a través de esta propuesta abrir las puertas del Koubek a una audiencia nacional e internacional”.

Para participar en el festival, la obra debe tener algún vínculo representativo de la cultura hispana, dentro y fuera de los EEUU, ya sea el autor, el tema, la adaptación, el idioma, los actores o el director y tendrá un mínimo de dos personajes (cada actor debe actuar por separado en su propio espacio) la duración debe ser de un mínimo de 30 minutos y un máximo de 40 minutos.

El Festival seleccionará 6 obras finalistas para su primera edición y los grupos interesados en participar deben mandar su inscripción y obra grabada antes del 24 de agosto del 2020. Las obras participantes se anunciarán el 7 de septiembre.

“La verdad es que no veo la virtualidad forzada por la pandemia como una limitación, si no como inspiración, como motivo de ponerse creativo”, dijo Marilyn Romero, cofundadora de MarGi Happenings. “Me he sentido muy inspirada con la posibilidad de crear nuevas formas”.

La interacción entre actores y el público es un elemento esencial en el teatro, y quizás el desafío más importante en crear y ofrecer teatro en una modalidad virtual.

“El teatro se nutre del público. Ninguna función es igual en el teatro, y la reacción del público tiene mucho que ver con eso. Eso no lo tenemos “, dijo Gigi González, co-fundadora de MarGi Happenings. “Ni eso ni la interrelación entre los actores. A menos que sea un monólogo, con dos, tres, o cuatro actores en escena, uno está pendiente y la acción es como una pelota que uno recibe y devuelve. En este caso, hay que usar mucho la imaginación”.

Entre las respuestas creativas a las limitaciones del mundo virtual, Romero menciona momentos en las presentaciones en las que han creado “la ilusión de un espacio único, jugando con pasar objetos de un cuadro a otro”, o poniendo las mismas cortinas en dos cuadros. Hubo gente, comentó Romero, “que nos preguntó, ¿Pero y cómo están en el mismo lugar?’, y no era así. Era una ilusión. Para mí, más que un obstáculo, todo esto es motivo de inspiración”.

De hecho, si la virtualidad ha traído desafíos, también ha abierto hasta ahora impensadas oportunidades.

“La mayor oportunidad que yo le encuentro a esta situación es que mientras en una presentación presencial nos pueden ver nada más los que están en Miami y pueden venir el viernes por la noche al teatro, con presentaciones virtuales podemos llegar a millones de personas, en cualquier parte del mundo”, dice González.

Y la tecnología abre también posibilidades de colaboración sin limitaciones de espacio y tiempo.

“A partir de este momento, el mundo es el escenario y la humanidad es nuestra audiencia”, señala Marilyn Romero. “Ya no hay límite y de ahora en adelante, de verdad ya no hay fronteras. Ahora estamos trabajando una pieza con actores que no están aquí en Miami. Hoy puedes tener un actor en Los Ángeles, otro en Gran Bretaña y otro en Chile, y están trabajando como si estuvieran aquí. Lejos de ser una dificultad este es un momento muy estimulante”.

Acerca del Koubek Center del MDC

Un lugar emblemático del sur de la Florida, con una larga y rica historia como centro cultural, el Koubek Center está dedicado a construir comunidad a través de las artes. Por varias décadas, el centro ha ofrecido una gran variedad de actividades, incluyendo talleres, muestras de arte, obras de teatro, lecturas literarias y conciertos. Es un lugar en el que creadores y organizaciones artísticas locales pueden explorar y experimentar, colaborar y compartir su trabajo con la comunidad.

El Koubek Center cuenta con un teatro con capacidad para 200 espectadores, un amplio jardín, salones de clase y espacios multiuso y para ensayos. Fue construido en 1929 por el comerciante austríaco John J. Koubek como regalo a su esposa. El lugar fue donado posteriormente a la Universidad de Miami y adquirido por el Miami Dade College en 2011. www.koubekcenter.org

Acerca de MarGi Happenings

MarGi Happenings es una fundación sin fines de lucro dedicada a la creación, la producción y la promoción de “happenings” de alta calidad artística, principalmente a través del teatro y las artes escénicas. El propósito de nuestra fundación es inspirar, educar, y estimular el crecimiento de nuestra audiencia y nuestro gremio artístico, reflejar la diversidad cultural de Miami, estimular la conciencia social y cultural, brindar oportunidades a nuestro talento local y contribuir, de esta forma, al legado cultural de la comunidad de Miami.