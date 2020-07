Muere la actriz de cine y teatro Phyllis Somerville

Nacido en Iowa, Somerville se mudó a Nueva York en la década de 1970. Uno de sus trabajos más recientes en el escenario fue en la producción de Broadway de "To Kill a Mockingbird".

"Se enorgullecía de llamarse a sí misma neoyorquina, pero tenía raíces del medio oeste de la sal de la Tierra de las que también estaba orgullosa", dijo Hilepo a través de un correo electrónico.

En televisión, apareció en "The Big C", "NYPD Blue" y estuvo en películas como "Arthur". Además, estuvo entre los miembros del elenco de "The Curious Case of Benjamin Button" nominados para un Screen Actors Guild Award.

Su último crédito cinematográfico fue "Poms", en el que apareció junto a Diane Keaton y Pam Grier en una comedia sobre mujeres mayores que forman un equipo de animadoras.

En "The Big C", interpretó a la vecina malhumorada del personaje de Laura Linney, una maestra de historia directa que tiene un pronóstico sombrío sobre el cáncer.