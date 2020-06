Salas de teatro hispano en Miami piden rescate financiero

“Se hizo un cálculo por teatro y por butaca. Y para salvar las ochos salas hasta enero se piden 2.7 millones de dólares, para utilizar en las ocho salas para ir abriendo porcentualmente, cubriendo todos nuestros gastos fijos y aspirando abrir en enero al 100 por ciento, sin padecer financieramente la apertura porcentual”, indicó Miguel Ferro, director de Teatro Paseo Wynwood y secretario general de la junta directiva de HISTEPA.

“Nosotros representamos el 100 porciento de los teatros hispanos privados de la ciudad. Esto nos ha afectado muy duro porque nos mantenemos de la venta del ticket, no tenemos grants (subvención) ni apoyo. Y al pararnos el ticket, nos paró la esperanza de seguir respirando. El teatro hispano, por primera vez en la historia, necesita un oxigeno. Nunca nos habíamos sumado pero ha sido maravilloso vernos a los ocho por Zoom, todos con los mismos problemas y con mucha preocupación acerca de nuestro futuro”, agregó.

El plan de ayuda también propone que se reconozca al teatro como una actividad de negocio, además de cultural.

“Lo estamos presentando a las autoridades para que nos reconozcan como una industria, como una actividad de negocio unificada así como los restaurantes. Que nos reconozcan como parte de la industria de entretenimiento en español, como un sector que ofrece una cantidad importante de trabajos y que genera una cantidad importante de negocio”, dijo.

Ferro asegura que el modelo de negocio del teatro es viable solo si no sufre las alteraciones que se esperan a raíz de la pandemia. Por tanto, recibir ayuda financiera en estos momentos es esencial para la salud actual y futura de esta manifestación artística cuyos orígenes se remontan a la antigua Grecia.

“Ya el alcalde del Condado dijo que se podía empezar a pensar en abrir las salas de entretenimiento. Sin embargo, el proceso será porcentual, con distanciamiento social y en condiciones muy extremas, que a la sala de nosotros nos mataría. Los costos operativos de mi sala se cubren con 100 butacas. Si tengo que reducir la capacidad a 25, pues no lo voy a poder cubrir y voy a quebrar”, explicó.

“De manera que no sería conveniente ni siquiera abrir, porque abrir sería jugar a perder. Entonces estamos pidiendo el auxilio financiero que nos permita mantener la sala hasta que podamos estar al 100 porciento”, agregó.

Asimismo, Ferro resaltó las peculiaridades del teatro que defienden su argumento.

“Para presentar una obra hay que ensayar cuatro semanas antes y no se puede ensayar con un cuarto de las luces, un cuarto del sonido, un cuarto del elenco. La estructura del espectáculo teatral no se soporta si no se atiende a un 100 porciento de la capacidad, incluso en el caso de un monologo”, señaló.

Las ocho salas de teatro que necesitan este rescate financiero suman 1.200 butacas, que durante ese regreso parcial no estarían todas habilitadas, lo que causaría un déficit en taquilla insostenible.

“En Paseo Wynwood, mi sala de 100 butacas se convierte en 300 con tres funciones por día, que a su vez da tres oportunidades a productores, actores y directores de montar su espectáculo. De manera que esas 1.200 butacas se multiplican por un numero exponencial. Y si llegásemos a cerrar también se afectarían las compañías de teatro por la limitante de espacios para presentar sus montajes”, detalló.

“En mi caso, con un 25 porciento de la sala, con 25 butacas, no puedo sostener el espectáculo al 100 porciento de los costos. Si son cuatro actores, no les puedo decir que esta semana habrá un actor y la otra habrá otro. Y si solo ponemos monólogos, lo que termina ganando la actriz son dos dólares”, añadió.

La idea de movilizarse y formar HISTEPA llega de un modelo ya implementado con éxito en España.

“Nos apoyamos e inspiramos mucho en el modelo español que les ha funcionado allá, han conseguido 21 mil millones de euros. Jesús Cimarro, que es el presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid, ha sido nuestro principal mentor en este proyecto de sumarnos para no desaparecer”, contó. Las modificaciones que proponen estas salas para regresar al teatro toman en cuenta las nuevas normas para acatar el distanciamiento social.

“Cambiará todo el protocolo de entrada al teatro, de separación entre sillas, se está hablando de vender entradas por grupos. No se venderán entradas en la taquilla, sino por adelantado. Vamos a implementar medidas higiénicas y de salubridad en todas las salas para retomar la confianza del público y que asistan al teatro con total tranquilidad”, adelantó.

En cuanto a la posibilidad de recaudar fondos mostrando las producciones teatrales través de las plataformas digitales, comentó:

“No se ha pensando en digitalizar algunas de nuestras obras para recaudar fondos, porque siento honestamente que atenta contra el teatro. Yo soy un apasionado del teatro y todavía no he podido ver una obra entera de manera digital. Y creo que debemos apostar a la reapertura, a volver a vivir la experiencia de estar en una sala de teatro”.

“El teatro es una experiencia vivencial. Hacer teatro de manera digital está bien, pero eso no es teatro. El teatro hay que vivirlo”.

Además de Miguel Ferro, conforman la junta directiva de HISTEPA Marisol Correa (Teatro Trail); Jorge Ángulo (Sala Catarsis); Alejandro Valdés (Teatro 8); Juan Roca (Havanafama); Eddie Díaz Souza (Artefactus); Arnaldo Pipket (Adriana Barraza Acting Studio); Ronnie González (Teatro de Bellas Artes).

Si desea más información sobre HISTEPA o para donar a la organización, visite histepa.org.