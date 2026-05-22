viernes 22  de  mayo 2026
MÚSICA

Fher Olvera canta "Oye Mi Amor" en nuevo álbum de Dua Lipa

De las 21 canciones del disco, Oye Mi Amor es el único tema en español y, por ende, el que no pertenece al catálogo oficial de Dua Lipa

La banda Maná durante su concierto en el WiZink Center, el 3 de julio de 2024, en Madrid (España).&nbsp;

La banda Maná durante su concierto en el WiZink Center, el 3 de julio de 2024, en Madrid (España). 

Europa Press/Ricardo Rubio

CIUDAD DE MÉXICO.- Fher Olvera, vocalista del grupo mexicano y la artista británica Dua Lipa sellaron este viernes su vínculo musical al incluir Oye Mi Amor (1992), un clásico de la banda de rock pop, en el nuevo álbum en vivo de Dua Lipa: Live from Mexico, que se estrenó en el país este 22 de mayo en plataformas digitales.

“Cantar Oye Mi Amor con una gran artista del calibre internacional como Dua Lipa; fue algo muy especial. Es una canción emblemática para Maná y para nuestros fans en todo el mundo; ha sido parte fundamental de nuestra historia como banda”, señaló Olvera en un comunicado compartido a EFE.

Lee además
Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.
MÚSICA

Bad Bunny inicia en Barcelona su gira europea
El cantante colombiano Maluma posa este miércoles, en Guarne, Colombia. 
MÚSICA

Así es la casa en la que Maluma volvió a ser Juan Luis y halló la inspiración de su nuevo álbum

Esta colaboración, que se gestó durante la exitosa gira Radical Optimism de la artista en Ciudad de México, ubica al cantante poblano como el único invitado dentro de este proyecto, lo que también destaca la fuerza de la música en español potenciada por bandas como Maná, fundada en 1986.

Para el compositor, la evolución de esta canción es un ejemplo de cómo Maná “sigue cruzando generaciones e idiomas”, por lo que “escucharla resonar en quienes no crecieron hablando español, es un orgullo inmenso para nosotros como mexicanos y para toda la música latina”.

De las 21 canciones del disco, Oye Mi Amor es el único tema en español y, por ende, el que no pertenece al catálogo oficial de Dua Lipa.

Gira de Dua Lipa

Con más de 92 espectáculos, la gira mundial Radical Optimism destacó el lado más políglota de Dua Lipa, pues interpretó versiones de canciones en ocho idiomas, entre ellos el español, que brilló junto con la voz de Olvera la noche del 2 de diciembre de 2025.

En un español fluido, la cantante entonó sobre el escenario del Estadio GNP: “Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas”, el estribillo de este clásico incluido en ¿Dónde jugarán los niños?, el tercer álbum de estudio de la banda, lanzado en 1992.

Dua Lipa: Live from Mexico también se presentó como un largometraje en el que la artista muestra los mejores momentos de sus tres exitosas presentaciones en la capital mexicana, en las que destacó la interpretación de: One Kiss, Levitating o Training Season.

Además de esta colaboración única, Maná encabezará, junto a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin y Los Ángeles Azules, la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de la Ciudad de México (Estadio Banorte) el próximo 11 de junio.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Dua Lipa anuncia lanzamiento de película sobre concierto y álbum en vivo

Maluma ofrece concierto gratuito en Medellín para presentar nuevo álbum

Príncipe William comparte emotiva actualización sobre salud de Kate Middleton

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

La compra de todas las acciones proporciona a ExxonMobil la red de oleoductos de dióxido de carbono de Denbury.
POSIBLE ACUERDO

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019.  video
VENEZUELA

Diosdado Cabello asoma el final de su "programa" de TV, ¿presión de EEUU?

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
POLÉMICA

Propuesta para costear seguridad de DeSantis tras el fin de su mandato divide opiniones en Florida

Te puede interesar

Ashley Moody, senadora federal republicana de Florida, anuncia fondos. 
REEMBOLSOS FEDERALES

Senadora Ashley Moody anuncia $1.5 mil millones en fondos de FEMA para recuperación de desastres en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen de referencia patrulla de policía.
INVESTIGACIÓN ABIERTA

Múltiples agencias responden a incidente que dejó un vehículo incrustado en una vivienda de West Park

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
POLÉMICA

Propuesta para costear seguridad de DeSantis tras el fin de su mandato divide opiniones en Florida

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza y sigue en su apuesta por acuerdo entre EEUU e Irán