Exempleada de Luis Miguel revela que el cantante no le ha pagado liquidación

MIAMI.- Edith Sánchez , una exempleada de Luis Miguel , reclama al intérprete una liquidación tras 25 años de servicio. Así lo reveló la mujer de 69 años en una entrevista que concedió al diario español El País .

En la conversación, Sánchez, quien ha superado dos cánceres y actualmente padece diabetes, recuerda que fue en 2017 cuando el artista prescindió de sus servicios; y desde entonces ha emprendido una batalla para que el cantante de La Incondicional reconozca sus más de dos décadas de trabajo.

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Sánchez explicó que la separación profesional se dio cuando ella tuvo que viajar a México para atender temas relacionados a su salud. Cuando quiso regresar a sus labores, no recibió respuesta del Sol de México.

En este sentido, recordó que entre sus labores no había distinción. Insiste que se encargaba de todo: desde organizar su ropa y la limpieza del hogar hasta atender situaciones personales o coordinar algunos compromisos profesionales de Luis Miguel. Asevera que durante sus años de servicio trabajó sin recibir vacaciones.

Vínculo

En la entrevista, Sánchez comparte una fotografía en la que se aprecia al cantante abrazándola con cariño. “Me estaba cantando porque era mi cumpleaños, me hicieron una fiesta con mariachis y todo”.

Manifestó también que él le decía que era como su madre: "Gracias a Dios no me lo creí".

En 2023, los abogados de Luis Miguel se pusieron en contacto con Edith para depositarle una cantidad por salarios atrasados. No obstante, ella considera que fue insuficiente.

Ante esto, sostiene que no quiere llegar a una batalla legal, solo pide una liquidación justa que le permita vivir y cumplir con sus gastos médicos.