El príncipe Eduardo, duque de Edimburgo y Sophie, duquesa de Edimburgo, posan con el personal mientras participan en Big Help Out, visitando una clase de cachorros en la Asociación de perros guía para ciegos Training Center en Reading, al oeste de Londres, el 8 de mayo de 2023. Fiestas de coronación cierran con jornada de voluntariado.

La coalición de asociaciones y grupos religiosos que organizan la iniciativa esperan convocar a cientos de miles de voluntarios, en un esfuerzo conjunto en el que participan más de 1.500 organizaciones de beneficencia.

El rey Carlos III y la reina Camila no van a participar en este festival bautizado como Big Help Out (La Gran Ayuda), informó el Palacio de Buckingham.

Pero otros miembros de la familia real tienen previsto hacer acto de presencia.

El heredero, el príncipe William, acudirá a una clase de entrenamiento de cachorros del Centro de Entrenamiento de Perros Guías para Ciegos.

El domingo, el rey fue el invitado de honor en un concierto en el que participaron 20.000 espectadores en un escenario instalado en Windsor, pequeña localidad a unos 40 km de Londres, donde está el castillo real.

Ocho meses después de que ascendieran al trono tras la muerte de la reina Isabel II, Carlos, de 74 años, y Camila, de 75 años, asistieron al acto desde un palco real instalado en el terreno del castillo.

En el gran espectáculo participaron músicos, como los cantantes estadounidenses Lionel Richie y Katy Perry. También, estuvo la banda pop británica de la década de 1990 Take That.

En todo el país se colocaron pantallas gigantes para seguir el evento que contó con una orquesta de 70 músicos, con coros y en el que varios actores como Pierce Brosnan, Hugh Jackman o Joan Collins, recordaron datos biográficos del rey.

"Una madre muy orgullosa"

Además de las actuaciones, el príncipe William subió al escenario y rindió homenaje a su padre hablando de su pasión de larga data por la ecología, de su ayuda a miles de jóvenes desfavorecidos y su defensa por todas las religiones.

También hizo una referencia a su abuela, la fallecida Isabel II. "Sé que está ahí arriba mirándonos", dijo. "Sería una madre muy orgullosa", afirmó.

La coronación del sábado de Carlos III como monarca del Reino Unido y de los 14 países de la Mancomunidad Británica (Commonwealth) fue la primera en siete décadas.

La pomposa y solemne ceremonia en la Abadía de Westminster observó tradiciones y rituales que se mantienen desde hace 1.000 años y congregó a las casas reales, a líderes mundiales y a representantes de la comunidad británica y de asociaciones de beneficencia.

Sin embargo, el Gobierno está recibiendo duras críticas por el arresto de partidarios de que el Reino Unido sea una república, que fueron detenidos incluso antes de iniciar una protesta prevista el sábado.

Graham Smith, director del movimiento antimonárquico Republic, dijo a la cadena BBC el domingo que todo fue un intento deliberado de perturbar y reducir la protesta.

Hoy, 8 de mayo, fue declarado festivo para concluir las celebraciones y para que la gente pudiera disfrutar de los actos del domingo, sin preocuparse de sus responsabilidades del día siguiente.

