Filme brasileño "Motel Destino" compite por la Palma de Oro en Cannes

"Es el retrato a la vez íntimo y universal de una juventud privada de futuro y esperanza por una élite dominadora y despótica, contra la cual la violencia es la única arma para afirmar su deseo y su vitalidad", apuntó el director, citado en el comunicado del filme.

Participación del director en Cannes

El cineasta brasileño es un asiduo del certamen y en 2019 ganó el premio de Una Cierta Mirada por La vida invisible de Eurídice Gusmao.

En esta edición del Festival de Cannes compite con filmes como Emilia Pérez, un musical ambientado en México dirigido por el francés Jacques Audiard, o Kinds of Kindness, del griego Yorgos Lanthimos.

La otra película en competición presentada este miércoles será también lusófona: Grand Tour, del portugués Miguel Gomes, sobre un funcionario británico, instalado en Birmania en 1917, que abandona a su prometida para hacer un gran viaje por Asia.

Gomes, que participa por primera vez en Cannes, saltó a la fama con Tabú (2012), premiada en la Berlinale.

Este 77º Festival de Cannes se acerca a su recta final, antes de que este sábado, el jurado presidido por Greta Gerwig de a conocer su palmarés.

Rasoulof, en Cannes

Entre las últimas películas que se han proyectado, figuran dos filmes de temática italiana.

Marcello mio, del francés Christophe Honoré, en el que la actriz Chiara Mastroianni asegura haberse transformado en su padre, el legendario intérprete.

Y Parténope, del cineasta italiano Paolo Sorrentino, una nueva carta de amor a su Nápoles natal, personificada en la historia de una joven que se debate entre varios amores.

A falta de dos días para cerrar la competición, todas las expectativas se centran en el iraní Mohammad Rasoulof y su película The seed of the sacred fig, prevista para el viernes.

Hasta este martes no se supo que el cineasta, que huyó de su país tras ser condenado a cinco años de cárcel y a recibir latigazos, podrá presentar en persona su película, según confirmaron los organizadores.

El director, de 51 años, regresará a la Croisette por primera vez desde 2017, cuando ganó el premio Una Cierta Mirada por Un hombre íntegro.

Su nueva película cuenta la historia de un juez iraní que cae en la paranoia y empieza a sospechar de su propia esposa e hijas durante unas protestas en Teherán, según un comunicado distribuido por el certamen.

Rasoulof anunció la semana pasada que había salido del país de forma clandestina, a pie, en un viaje que calificó de agotador y peligroso.

El cineasta decidió abandonar su país poco después de ser condenado a ocho años de cárcel por colusión para atentar contra la seguridad del Estado.

Ya había estado encarcelado entre julio de 2022 y febrero de 2023, y salió de prisión solo gracias a una amnistía general acordada a miles de personas tras las grandes manifestaciones pro democracia que sacudieron el país.

