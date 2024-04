Filme mexicano gana principal premio en Festival Internacional de Cine de Moscú

En su discurso de proclamación, Salgado elogió el festival, al que describió como uno de los más importantes del mundo, y añadió que le complacía ver que su película se exhibía tanto y que era un “gran regalo” ver que conmovía a tanta gente.

El director del programa del festival, Ivan Kudryavtsev, declaró a la agencia estatal de noticias ITAR-Tass que más de la mitad de las películas inscritas este año procedían de países cuyos gobiernos se consideran hostiles a Rusia.

Después de que Rusia enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022, los principales estudios de Estados Unidos y muchos países europeos interrumpieron la distribución de sus películas a Rusia. El corte supuso un duro golpe para las salas de cine rusas. Antes de que comenzara el conflicto, los cines del país recibían alrededor del 70% de sus ingresos de películas de Hollywood, según informes de prensa.

El programa del festival incluyó varias películas menores de Estados Unidos, entre ellas “Hundreds of Beavers” ("Cientos de castores"), presentada como una historia sobrenatural de la lucha de un trampero de pieles del siglo XIX contra los animales, y “Enter the Clones of Bruce”, sobre las películas de explotación que siguieron a la muerte de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee.

Entre las películas de otros países que se oponen a la guerra en Ucrania figuran Rumanía, Francia, Italia y Alemania.

El presidente del jurado del principal premio del festival, el San Jorge de Oro, fue Fridrik Thor Fridriksson, de Islandia, miembro de la OTAN, cuya “Children of Nature" (Hijos de la naturaleza) es la única película islandesa nominada a un Oscar.

FUENTE: AP