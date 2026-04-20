Filme sobre Michael Jackson evita las polémicas del cantante

Prince Jackson, Graham King, Jackie Jackson, Jaafar Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson y Eddie D. Melton posan en el escenario durante la sesión de preguntas y respuestas tras la proyección especial de "Michael" el 13 de abril de 2026 en Gary, Indiana.

PARÍS.- Un biopic supervisado por la familia Jackson repasa la primera parte de la vida de Michael Jackson y su ascenso al éxito, aunque no aborda los aspectos más polémicos que rodearon al cantante.

Estas son cinco cosas que hay que saber sobre Michael, que se estrena esta semana en España y Latinoamérica, y que aspira a rivalizar con el biopic musical Bohemian Rhapsody (2018), sobre Freddie Mercury, el mayor éxito del género.

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Sin controversias

La película arranca en 1966 en Gary, Indiana, la ciudad donde nació en 1958 el Rey del Pop, y termina en 1988, en Londres, durante un concierto de su gira Bad World Tour.

Un plazo de tiempo que permite evitar los temas más controvertidos, sobre todo los casos judiciales que empezaron a empañar la imagen del icono a partir de 1993.

El adolescente Jordan Chandler presentó entonces una denuncia contra él por abusos sexuales. El caso se resolvió en 1994 con un acuerdo económico con la familia del joven.

Lo mismo ocurrió con el juicio penal de 2005 en Santa Maria (California), en el que se enfrentaba a diez cargos tras las acusaciones de otro adolescente. La estrella fue absuelta.

Un guión retocado

Según la revista estadounidense especializada Variety, que cita a una persona cercana a la producción, un tercio de la película estaba inicialmente dedicado a los problemas judiciales de la estrella.

Tan sólo después del rodaje, los abogados a cargo del legado de Michael Jackson se dieron cuenta de que existía una cláusula en el acuerdo firmado con la familia de Jordan Chandler que prohibía cualquier representación o mención suya en una película.

El final del largometraje tuvo que hacerse de nuevo totalmente.

En la versión que se estrenará, el filme termina con dos conciertos: el último de Michael Jackson con sus hermanos como parte de los Jackson Five en 1984 en Los Ángeles, y el de Londres en 1988 para la gira Bad, cuando estaba en la cumbre de su gloria.

El clan Jackson

Un tema ampliamente abordado en la cinta es la dimensión familiar de la leyenda Jackson, con el patriarca Joseph Jackson, que maltrataba a su hijo prodigio, en el centro de la historia.

MJ, que empezó a actuar en los escenarios a los 6 años, nunca tuvo amigos de su edad. Vivía rodeado de sus ocho hermanos y hermanas, todos artistas.

Este biopic lleva la marca del clan con Jaafar Jackson, el sobrino de Michael, que interpreta a la estrella.

A nivel de la producción, figuran Graham King (Bohemian Rhapsody), y sobre todo los albaceas testamentarios del Rey del Pop, John McClain y John Branca, este último también representado en la película.

Los hermanos y hermanas Jackson que todavía están vivos están en los créditos como productores ejecutivos.

El negocio

Según Variety, Lionsgate, el distribuidor, espera recaudar 700 millones de dólares con esta película, cuyo presupuesto asciende a 200 millones de dólares.

Esto situaría a Michael muy por delante de todas las producciones del género, excepto por "Bohemian Rhapsody" (910 millones de dólares).

La herencia del Rey del Pop genera varios cientos de millones de dólares cada año gracias a espectáculos como el musical MJ o Michael Jackson ONE, del Cirque du Soleil.

El documental This is It, sobre los ensayos de la gira que Michael Jackson preparaba justo antes de su muerte, recaudó casi 270 millones de dólares en todo el mundo en 2009.

¿Y después?

La película se termina con una imagen en la que se lee: La historia continúa.

La productora dejó entrever que una segunda entrega está en preparación.

Según el productor Graham King, la historia se centrará en los álbumes Dangerous (1991) e Invincible (2001), así como en la compra y construcción de Neverland, su rancho en California adquirido en los años 1980.

La finca, de 1.100 hectáreas, cuenta con cuatro casas, un lago con cascada y varios espacios para los animales, la pasión de Michael Jackson.

FUENTE: AFP