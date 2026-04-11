sábado 11  de  abril 2026
CINE

Fans de Michael Jackson acuden a estreno mundial en Berlín de "Michael"

Según Variety, la película sobre Michael Jackson debía explorar originalmente el impacto de las acusaciones de abuso sexual infantil en la vida del Rey del Pop

El director Antoine Fuqua posa en la alfombra roja por el estreno de la película sobre Michael Jackson, Michael.

El director Antoine Fuqua posa en la alfombra roja por el estreno de la película sobre Michael Jackson, Michael.

AFP

BERLÍN.- "Fue como un concierto" exclamó Carina Floeth, de 38 años, una de los 4.000 aficionados que presenciaron la noche del viernes el estreno mundial de la película sobre Michael Jackson, todos llenos de entusiasmo pese a las denuncias de abuso sexual infantil que rondan la historia del artista.

Junto a su amiga, que consiguió in extremis dos entradas el mismo día de la proyección gracias al sorteo de una radio alemana, esta empleada de una empresa de seguros médicos aplaudió, gritó y bailó en su asiento durante las dos horas del largometraje.

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"Fue muy triste la historia de su emancipación de su padre", comentó.

"Fue una pequeña parte de la vida de Michael Jackson, porque la película termina en 1988 con la gira de 'Bad' en Londres y se pasa volando", relató por su parte Mégane, una educadora francesa de 31 años.

Los primeros problemas judiciales de Jackson, acusado de abuso sexual infantil, comenzaron en 1993. Según el sitio especializado Variety, la película debía explorar originalmente el impacto de esas acusaciones en la vida del Rey del Pop, encarnada en la pantalla por su sobrino Jafaar Jackson.

Pero la revista, que cita a una persona no identificada cercana a la producción, dice que se eliminó un tercio de la película dedicada justamente a esos problemas judiciales porque los abogados de la herencia de Jackson descubrieron una cláusula en el acuerdo con el primer adolescente que presentó una denuncia contra el cantante en 1993, Jordan Chandler, que prohíbe cualquier representación o mención de este último en una película.

"No es verdad"

Y para los aficionados, eso no es lo que cuenta. "Fue declarado inocente", sostuvo Mégane.

Disfrazado de Michael Jackson con una chaqueta de grandes bordados dorados, Andy Escobar, un mecánico aeronáutico de 31 años que llegó desde Houston para el estreno, comparte la misma opinión: "sabemos que no es verdad", afirmó sobre las denuncias de pederastia.

Además del estreno de la película la noche del viernes, los aficionados podrán celebrar a su ídolo durante todo el fin de semana en Berlín, casi dos semanas antes del estreno de al película en las salas de cine.

El sábado están programados dos coloquios con el equipo de la película, una exposición dedicada a la estrella y la fiesta "Get on the dance floor: the Michael Jackson party".

El artista falleció el 25 de junio de 2009 a la edad de 50 años, tras recibir una sobredosis de propofol.

Según la revista Variety, el estudio Lionsgate espera ingresos por 700 millones de dólares con la película, lo que la pondría muy por encima de otras cintas del género, con excepción de "Bohemian Rhapsody" (910 millones de dólares).

Y los aficionados esperan que la historia continúe. "Al final de la película se da a entender que habrá una segunda parte", apuntó Mégane.

FUENTE: AFP

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