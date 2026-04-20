lunes 20  de  abril 2026
MÚSICA

Karol G anuncia el "Tropicoqueta Tour" durante presentación en Coachella

La intérprete ya había asomado la posibilidad de este anuncio en su primera noche en Coachella, cuando manifestó la necesidad de una gira

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026.&nbsp;

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026. 

AFP/Valerie Macon
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Karol G anunció ante el público que la acompañó durante su última noche en Coachella 2026 la gira mundial Tropicoqueta Tour. La estrella colombiana compartió la esperada noticia al cierre de su presentación en Indio, California, la noche del 19 de abril.

Entre música, celebración y baile, la medellinense dijo: “¡Familia! ¡Nos vamos de tour!”, lo que generó una ovación en el público asistente.

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La intérprete ya había asomado la posibilidad de este anuncio en su primera noche en Coachella, cuando manifestó la necesidad que tenía ella tanto sus seguidores de una gira.

El Tropicoqueta Tour seguirá a Mañana Será Bonito World Tour (2023-2024), la cual llegó 60 presentaciones en tres continentes, recaudó más de 300 millones de dólares y vendió aproximadamente 2,3 millones de entradas.

Coachella

Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar Coachella, uno de los festivales más famosos de Estados Unidos y que anualmente reúne a los artistas más importantes de la industria musical.

La colombiana se paseó por un repertorio de canciones que destacaron en las distintas etapas de su carrera, incluyendo temas del álbum Tropicoqueta. Además, el escenario brilló con colores vivos y mensajes que enaltecían a la comunidad latina.

El show también incluyó artistas invitados.

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