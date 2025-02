Filme noruego "Dreams" gana el Oso de Oro en Berlín

La actriz australiana Rose Byrne, ganadora del Oso de Plata a la Mejor Interpretación Protagónica por la película "If I Had Legs I'd Kick You", posa en la alfombra roja después de la gala de clausura del 75º Festival Internacional de Cine de Berlín, el 22 de febrero de 2025.

Cortesía/Tobias Schwarz