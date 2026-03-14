Legislativas en Colombia reconfiguran escenario político en la ruta a las presidenciales

Una mujer emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones legislativas en Bogotá el 8 de marzo de 2026. Los colombianos votan el 8 de marzo en unas elecciones legislativas que definirán los últimos meses del mandato del presidente izquierdista Gustavo Petro y pondrán a prueba si la otrora poderosa derecha del país está preparada para un regreso político.

BOGOTÁ. - En las elecciones legislativas de Colombia, celebradas el 8 de marzo, se registraron 21 millones de votos, lo que representa la mayor participación desde 1990 en una contienda de este tipo.

Pacto Histórico, del presidente Gustavo Petro, es la bancada más grande en el Congreso: 25 senadores y 40 representantes en la Cámara. El partido recordó que, en 2022, tenía 20 senadores y 26 representantes.

Le sigue el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con 17 senadores y 30 miembros en la Cámara de Representantes. “¡Pasamos de 16 a 30 representantes a la Cámara y de 13 a 17 senadores!”, dijo el partido en X.

El Congreso estrena 121 representantes, de un total de 161. Asimismo, 61 de 100 senadores llegan por primera vez.

Los partidos tradicionales de Colombia: Partido Liberal, Conservador y La U nuevamente serán decisivos para inclinar las mayorías en el gobierno del candidato que resulte electo en las presidenciales, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo. En caso de requerirse, la segunda vuelta fue pautada para el 21 de junio.

“La Cámara de Representantes es una votación que escoge congresistas con un número que se va determinando para cada departamento del país en función del tamaño de la población. Estas elecciones de congresistas, de senadores y representantes son muy indicativas de lo que sigue en la campaña de la votación para la primera vuelta en la elección presidencial en la medida en que activan las opciones regionales y locales”, señala Mario Hernán López, profesor de la Universidad de Caldas en Manizales, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Añade que el Pacto Histórico y el Centro Democrático aumentaron el número de congresistas, mientras que sectores, como el Partido Liberal y otros partidos decayeron.

“Hay una configuración, a partir de las votaciones, que muestra que Colombia va configurándose en términos de derecha e izquierda de una manera mucho más clara y se va despejando más el escenario”, expresa el analista.

Juan Espinal, senador por el Centro Democrático, indica a DIARIO LAS AMÉRICAS que los colombianos respondieron al llamado de la jornada electoral.

“Se eliminó un poco el abstencionismo y eso es son un mensaje muy importante de fortalecimiento de la democracia. Para nuestro partido, Centro Democrático, sin duda, es clave tener una bancada entre representantes y senadores de 45, aproximadamente”, añade.

Resalta que los recientes comicios transcurrieron de forma pacífica. “De 1,123 municipios que tenemos en Colombia, en 810 hay estructuras criminales que han sido fortalecidas por la paz de Gustavo Petro, donde lo único que ha hecho este modelo es debilitar la seguridad, alterar el orden público, debilitar nuestra fuerza pública y fortalecer a los bandidos”, acota.

El dirigente señala que, pese a no llegar al Senado, el expresidente Uribe Vélez “es un líder importante para Colombia y por supuesto en el partido. Siempre ha puesto su liderazgo al servicio del país independientemente de estar o no en el Congreso de la República”. El exmandatario estaba en el número 25 de la lista.

A juicio de Mario Hernán López, Uribe Vélez buscó empujar al electorado de la derecha para fungir de una suerte de portaviones.

Camino presidencial

Durante los comicios del 8 de marzo se realizaron tres consultas interpartidistas que sirvieron para depurar la lista de candidatos a las presidenciales: La Gran Consulta por Colombia (centro derecha) Frente por la Vida (izquierda) y Consulta de las Soluciones (centro).

La gran ganadora de este proceso fue Paloma Valencia (Centro Democrático) que se impuso en la Gran Consulta por Colombia con cerca de 3.2 millones de votos.

Por su parte, el economista Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), secundó a Valencia con más de 1,240,000 votos. Superó al exembajador Roy Barreras (Foro por la Vida), que sacó 253,000 votos, y a la exalcaldesa Claudia López (Consulta de las Soluciones), que se hizo con 570,000 votos.

El senador Juan Espinal señala: “Nosotros nos hemos consolidado con Paloma Valencia como una gran propuesta. Sin embargo, hay todo el respeto por los dos candidatos de centro y de derecha, que son el doctor Sergio Fajardo y el doctor Abelardo de la Espriella”.

Tras las consultas, la lista de candidatos a la presidencia de Colombia se reduce a 16. Hasta ahora, las encuestas reportan que las preferencias las tiene Iván Cepeda (Pacto Histórico) seguido por Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).

Espinal enfatiza que el objetivo es ganarle a Cepeda para que la izquierda de Petro no permanezca en el poder: “Sería un gran riesgo para la democracia de nuestro país”.

Agrega: “No es posible que en Venezuela estén saliendo de una dictadura, que en Cuba caiga la dictadura y nosotros que tenemos 200 años de vida republicana, con una democracia fuerte con imperfecciones, entremos a una dictadura en cabeza Iván Cepeda. El candidato se ha formado en la escuela del comunismo y del marxismo y realmente ha sido aliado número uno de las FARC”.

El senador del Centro Democrático puntualiza: “Aquí hay que buscar consolidar para la segunda vuelta una gran unidad para derrotar a al candidato del presidente Petro”.

Por su parte, el profesor Mario Hernán López destaca que Paloma Valencia tiene una votación importante “que pone sobre la mesa una disputa con el candidato Abelardo de la Espriella que venía recogiendo los sectores de la derecha más radical”.

El investigador indica que el excandidato Juan Daniel Oviedo, segundo en votación dentro de las consultas interpartidistas, logra ese sitial “con un planteamiento que toma distancia muy notable de los otros precandidatos en esa consulta y es su reconocimiento a los logros del gobierno de Petro”.

López puntualiza que los grandes derrotados en la consulta fueron Roy Barreras y Claudia López. “Se esperaba que Barreras pudiera tener capacidad de maniobra especialmente con los grandes caciques regionales, pero claramente no fue así”.

En el caso de Claudia López, indica que va a la primera vuelta “con un espacio muy pequeño de posicionamiento político”.

Incidencias electorales

“Convoco a todas y todos los abogados con experiencia a los escrutinios para acudir a todas las comisiones de escrutinio en el país. Efectivamente existe una gran diferencia entre el preconteo publicitado y los votos en las urnas. El voto se cuida hasta el último momento. Los partidos deben organizar el pago de abogados, si es necesario, de acuerdo a los días que trabajen”, señaló el presidente Petro el 10 de marzo en X.

Dentro de sus denuncias, el mandatario aseveró que “empresarios en el Valle del Cauca entrenaban a jurados de votación que hicieron inscribir para el fraude”.

Ese mismo día, el Centro Democrático alertó de información según la cual “mediante maniobras fraudulentas y delictivas quieren modificar los resultados electorales” para quitarle la curul de la Cámara en el departamento de Bolívar.

“La jornada electoral del 8 de marzo se desarrolló en general de forma pacífica, ordenada, bien organizada y con una elevada participación ciudadana pese a los desafíos de seguridad”, dijo la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

Durante la campaña y la jornada electoral se reportaron numerosas denuncias de compra de votos. También hubo señalamientos de coacción a votantes y empleados públicos “para apoyar a determinados candidatos o asistir a actos de campaña”.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/Cambio/Semana/CNN/Infobae /BBC News