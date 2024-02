Filmes de Margot Benacerraf llegan al servicio de streaming Guayaba

"Las emblemáticas películas de Margot Benacerraf han sido incluidas dentro de la programación especial organizada para celebrar el segundo aniversario de Guayaba con un homenaje a las directoras pioneras y fundacionales del cine del continente", reza el escrito.

Margot Benacerraf es una de las cineastas más prominentes de Venezuela, así como pionera en la industria cinematográfica de su país en una época en la que la institución era liderada por hombres. Con su documental Reverón, la directora se abrió paso en el ámbito internacional.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Margot Benacerraf FA (@margotbenacerraffa)

El documental fue expuesto en Festival de Berlín, en junio de 1953, y en el Festival de Edimburgo, en agosto de 1953. Igualmente, fue proyectado en la Cinemateca Francesa y en la Cinemateca Belga del Palacio de Bellas Artes de Bruselas; y posteriormente fue, en noviembre de 1953, fue seleccionado por la Asociación Francesa de la Crítica de Cine y Televisión para que se proyectara en la apertura de la Sala de Cine de Arte y Ensayo del Studio de Etoile en París.

Siete años más tarde, en 1959, Benacerraf proyectó su pieza Araya en el Festival de Cannes y el 15 de mayo el documental se alzó con el Gran Premio de la Crítica Internacional (Fipresci), ex-aequo con Hiroshima mon amour (Alain Resnais), y el Premio de la Comisión Superior Técnica por el estilo fotográfico que destaca el ambiente sonoro del proyecto.

"Han pasado 60 años y no ha habido manera de que la gente entienda que Araya no es un documental sino una narración poética, así la aceptaron en Cannes… Yo no tengo nada en contra del documental, siempre lo he defendido, pero un documental es un género que te limita en cierta manera, y Araya es un intento de trascender el documental. Araya, bajo su aparente simplicidad, es una cosa muy complicada porque al mismo tiempo de convivir y de usar el neorrealismo italiano, me da libertad como directora", dijo Benacerraf en 2019 durante una entrevista que concedió a la revista Clímax.

El streaming

El servicio se creó con el objetivo de promover películas, cortometrajes, documentales y filmes de ficción, clásicos o contemporáneos, de la industria del cine latinoamericano.

"Guayaba nace en 2022, como la plataforma que articula, cura y muestra películas excepcionales de Latinoamérica. Es un proyecto creado por cineastas, cinéfilas y cinéfilos para personas que, como tú, están marcadas por el cine de esta parte del mundo o quieren descubrirlo", señala la web del streaming.

Con motivo de su segundo aniversario, y como parte del tributo a las mujeres pioneras de la región, la plataforma también añadió a su catálogo los títulos Chircales de la colombiana Marta Rodríguez (1972), Señora de nadie de la argentina María Luisa Bemberg (1982) y Un muro de silencio de la argentina Lita Stantic (1993).

"Gracias a Guayaba puedes adentrarte en la diversidad de un cine que no siempre llega a las salas, y que difícilmente encontrarás en otras plataformas. Un cine realizado por cineastas consagrados y emergentes, donde coexisten la ficción y el documental, la pulsión de experimentar y el amor por los géneros cinematográficos", agrega el texto firmado por Antonia Girardi, Directora de programación de la plataforma.

El servicio está disponible en todo el continente Americano, Alemania, Austria, Chequia, España, Francia, Italia ,Portugal, Suiza y Reino Unido.