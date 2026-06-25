Fiscalía retira cargos por agresión sexual contra Harvey Weinstein tras anulación de juicio

El deshonrado productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein , compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan durante el juicio por violación y agresión sexual en su contra en la ciudad de Nueva York el 24 de abril de 2025.

NUEVA YORK.- Los fiscales estadounidenses decidieron el jueves desestimar el caso de agresión sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, después de que dos jurados separados no lograron llegar a un veredicto en el caso, dijo a la AFP el portavoz del magnate del cine.

El caso se centró en las acusaciones de la actriz Jessica Mann de que Weinstein la agredió sexualmente después de que se conocieron en una fiesta en 2013, cuando ella tenía 27 años y el poderoso actor del cine prometió impulsar su carrera.

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Fue la tercera vez que Mann se pronunció contra Weinstein después de que un veredicto de culpabilidad de 2020 fuera anulado debido al mal manejo de los testigos, y un caso de 2025 terminó en juicio nulo después de una disputa en la sala del jurado.

El Fiscal de Distrito de Manhattan no respondió a una solicitud de comentarios sobre la medida que efectivamente evitaría un cuarto juicio por las reclamaciones.

Weinstein, que estuvo en el centro de las acusaciones de abuso que impulsaron el movimiento MeToo en Hollywood, ya está en prisión por otros delitos sexuales, por lo que permanecerá tras las rejas a pesar del fin de este caso.

El portavoz de Weinstein, Judah Engelmayer, dijo a la AFP que la acusación fue "desestimada. Simplemente lo hicieron", confirmando informes de los medios estadounidenses.

"Está aliviado. Esto es lo que debería haber sucedido si la fiscalía hubiera mostrado inicialmente el alcance total de los correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes privados (entre Weinstein y Mann) al gran jurado", añadió.

Un caso histórico

Weinstein, de 74 años, ganador del Óscar, cumple otra pena de prisión de 16 años en un caso de California por la violación de una actriz europea hace más de una década. Él está apelando esa condena.

También está apelando una condena por cargos de agredir sexualmente a la productora de cine Miriam Haley.

En 2017, las investigaciones de The New Yorker y The New York Times dejaron al descubierto una serie de denuncias de mujeres jóvenes que desencadenaron una avalancha de denuncias de más de 80 denunciantes e impulsaron el movimiento global MeToo.

Durante el último juicio que finalizó el 15 de mayo, Mann recordó cómo Weinstein "me dijo que yo era más bonita que Natalie Portman". Añadió que el aparente interés de Weinstein en impulsar su carrera, incluida la compra de sus libros sobre actuación, inicialmente pareció un "milagro".

FUENTE: AFP