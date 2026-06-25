jueves 25  de  junio 2026
CORONA

Reyes de España envían mensaje de solidaridad y apoyo a Venezuela tras terremotos

El Gobierno de España ya ha ofrecido a las autoridades de Venezuela el apoyo tanto de la UME y la AECID y está a la espera de poder concretar esta ayuda

El rey Felipe VI y la reina Letizia durante la reunión anual del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias, celebrada en el Palacio Real de El Pardo, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). &nbsp;

El rey Felipe VI y la reina Letizia durante la reunión anual del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias, celebrada en el Palacio Real de El Pardo, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España).

 

Europa Press/ José Oliva

MADRID.- Los Reyes de España Felipe VI y Letizia han trasladado su "apoyo", "solidaridad" y "cariño" a los venezolanos tras los devastadores terremotos que han asolado el país en las últimas horas, dejando al menos una treintena de muertos.

"Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país,", han expresado en un mensaje en la cuenta oficial de la Casa del Rey en la red social X.

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Asimismo, los Reyes han transmitido su "solidaridad, cariño y fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre". "Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas", han asegurado.

El Gobierno ya ha ofrecido a las autoridades de Venezuela el apoyo tanto de la UME y la AECID y está a la espera de poder concretar esta ayuda, según han informado fuentes de Exteriores. Por ahora no hay constancia de españoles muertos o heridos en la tragedia, según ha informado el ministro de. Exteriores, José Manuel Albares.

FUENTE: Europa Press

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