Fonseca y Silvestre Dangond le cantan al amor con "Cartagena"

“Cartagena no solo le rinde homenaje a una ciudad en Colombia que queremos mucho y de la cual nos sentimos orgullosos, sino que también es una canción de amor, de reconciliación, de desconectarnos un poco de ese mundo digital en el que vivimos sumidos. Cuando la tuve se la mandé al compadre y la verdad me alegró mucho desde el momento que me puso: ‘estoy listo para grabar juntos’”, contó Fonseca a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Hay canciones con las que uno hace clic. Y me pasó con esta, desde los primeros 15 segundos sabía que iba a estar en la canción, Es única, diferente con un mensaje propicio para todo lo que está pasando hoy en día con ese cuento de la reconquista y la reconciliación. Y, aparte, Fonseca es un mensajero del amor con esa voz dulce y la forma que escribe, ahí hay una magia que enrola mi compadre. Y yo también quería meterme en ese mundo”, agregó Silvestre Dangond sobre cómo surgió el tema en cuya composición también participan Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Yoel Henríquez.

Fue el halo romántico de Cartagena lo que inspiró a ambos artistas colombianos a ambientar el videoclip en esa ciudad costeña fundada en 1533.

“Ninguno de los dos es cartagenero, pero en la historia de amor de esta canción hay una pareja a la que se le enfría el amor por andar metidos en el teléfono, pues a la hora de reconciliarse pensamos: ¿qué mejor lugar que Cartagena?”, dijo Fonseca.

“En Colombia, muchos van a Cartagena a casarse porque la ciudad es muy romántica, por todo, por el casco viejo, aparte, el nombre también es muy sabroso para cantarlo. Uno pronuncia Cartagena y se siente lleno”, añadió Dangond.

Ambos manifestaron satisfacción por el resultado del material visual.

“Lo primero que queríamos mostrar era la sabrosura de la canción, el baile y el ritmo, pero también la magia de Cartagena y la historia. Es una óptica distinta, mostramos a Cartagena de una manera diferente bajo unos efectos calidoscopios para que la gente se entretenga cuando vea el video”, dijo Fonseca.

“Creo que el colorido que le dieron fue perfecto, y se logró que la historia no se centrara en nosotros, sino en Cartagena”, agregó Dangond.

El astro del vallenato comentó que, tal como surgiere la canción, es importante tomar un tiempo y desentenderse del mundo digital. Y es algo que suele hacer habitualmente.

“Yo soy radical en eso. Cuando me desconecto, me desconecto, trato de hacerlo a diario, como a las 8:30 de la noche apago el teléfono y lo prendo a las 5 o 6 de la mañana. Y hay veces que duro tres o cuatro días desconectado. Siempre hago esa terapia, trato de desconectarme de las redes sociales, que tanto tiempo nos quitan”, dijo Dangond.

Por otro lado, a Fonseca le preocupa que hoy en día la tecnología nos mantenga tan ocupados hasta el punto de crear una adicción.

“Para nosotros las redes sociales son una herramienta, pero nos quitan mucho tiempo. Creo que el nombre de redes está muy bien puesto, porque vivimos como atrapados en esas redes. Pienso mucho en eso y creo que hay que balancear ese tiempo que uno le está dedicando a las redes sociales y a los teléfonos”, expuso Fonseca, quien destaca por fusionar los sonidos folclóricos colombianos con los del pop, el rock y el ritmo tropical.

Como enamoraban antes, el tema anterior del bogotano cuenta con más de 11 millones de visitas en YouTube, y habla del amor a la antigua.

“Yo sí creo en el amor para toda la vida, además, ese amor de larga duración es algo en lo que hay que trabajar intensamente para que así sea”, expresó Fonseca, ganador de seis Latin Grammy.

Dangond, quien describió el amor como un “sacrificio” capaz de superar cualquier adversidad, ha sido apegado a la música tradicional de Colombia. Vallenato apretao fue la canción que publicó antes de realizar esta colaboración.

“El amor es un sacrificio, lo dije hace poco en un concierto. Hay gente que cree que el amor es solo darse un beso, decir te amo. Pero el amor va más allá de las cosas positivas. Hay muchas cosas negativas detrás de esa palabra que son las que te hacen sentir amor de verdad: la resistencia, la paciencia son parte del amor de verdad, porque cuando uno quiere, perdona; cuando uno ama, deja pasar”, expresó Dangond.

“Esa palabra encierra mucha responsabilidad. Mi esposa me dice que me cuesta decirle ‘te amo’. Y yo le digo: ‘mi amor, entiende que no quiero decirlo por costumbre, yo quiero decirlo cuando lo sienta’, porque pierde gracia y para mí esa palabra es muy grande”, agregó.

En víspera de la celebración del Día de San Valentín, coincidieron en que prefieren la espontaneidad y romper parámetros en vez de seguir convencionalismos a la hora de demostrar cariño.

“Yo soy poco de celebrar esos días. No le doy importancia a eso, porque siempre termino escribiendo lo mismo. Para mí, el día de los enamorados es cuando a uno le nazca; no hay que esperar a ese día para darle a la pareja lo que se merece en cualquier otro día”, reveló Dangond.

“Es mejor que pase cuando no lo esté esperando. Creo que hay que salirse un poco de esos estándares y convertir un día cualquiera en un día de los enamorados”, afirmó Fonseca.