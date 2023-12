Forense de Los Ángeles revela causa de muerte de Matthew Perry

No obstante, el forense también destacó que la ketamina presente en su organismo para el momento de su muerte no era suficiente para causarle el final. "No podía proceder de esa terapia de infusión, ya que la vida media de la ketamina es de 3 a 4 horas, o menos", dijo el experto, según TMZ.

Según información del forense, seis meses antes de morir, un médico le indicó a Perry que se encontraba bien, por lo que no era necesario que la recibiera la terapia con frecuencia. Sin embargo, se desconoce cada cuánto el intérprete se sometía a este tratamiento previo a su muerte.

El experto señaló que esto produjo sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria.

Otros factores en la muerte

En el hecho también contribuyó una serie de factores: el ahogamiento en el jacuzzi donde fue encontrado, una enfermedad arterial coronaria, y los efectos de la buprenorfina, medicina que es recetada a quienes sufren de adicción a los opioides.

Aunque el informe reseña que el tabaquismo no influyó en la muerte, sí se reveló que Perry fumaba dos cajas de cigarros al día, lo que derivó en su padecimiento de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). También sufría de enfisema y diabetes.

Con base en las entrevistas que Perry había ofrecido tras el lanzamiento de su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, el forense señaló que el actor se mantuvo limpio y sobrio durante 19 meses. En el examen no se hallaron indicios de sustancias como alcohol, metanfetamina, cocaína, heroína, PCP o fentanilo.