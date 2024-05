Fortuna de Carlos III supera la de Isabel II a un año de su coronación

Para el momento de su muerte, el 8 de septiembre de 2022, la difunta reina poseía a 468 millones de dólares.

No obstante, Carlos III no es el miembro de la realeza más rico, pese a ser el rey.

El duque de Westminster, Hugh Grosvenor, posee un patrimonio de 12.800 millones de dólares, según las estimaciones de The Sunday Times

Grosvenor es el padrino del príncipe George, primogénito de los príncipes de Gales, William y Kate Middleton. Igualmente, se dice que es el padrino del primogénito de los duques de Sussex; sin embargo, Harry y Meghan Markle han sido reservados con esta información.

La fortuna del rey

Un exasistente de Carlos informó al medio que tras su divorcio con Diana, en 1996, el heredero a la corona británica decidió ser más celoso con sus ingresos y ahorró las ganancias que recibió del Ducado de Cornualles.

"Se volvió prudente al guardar algo de dinero del Ducado después de esa desaparición (de capital). No estamos hablando de grandes sumas: varias decenas de millones, no más. Ha habido sugerencias de que Camilla aportó una gran cantidad de dinero a su relación, pero eso realmente no es correcto”, comentó.

Dicho Ducado es una propiedad que posee propiedades y otros activos, la cual es valorada en más de mil millones de dólares.

Parte de sus terrenos son alquilados a comerciantes, y estas ganancias generan ingresos que asumen quien ostente el título de príncipe de Gales.

Tras la muerte de la reina Isabel, William, hijo de Carlos y Diana, heredó la propiedad por ser el siguiente en la línea de sucesión.

The Sunday Times señaló que el ahora rey las ganancias anuales del ducado en un 42,6% entre 2011 y 2022, lo que se traduce en más de 31 millones de dólares. No obstante, entre 2012 y 2022 obtuvo más de 268 millones de dólares.

Actualmente, Carlos III recibe ingresos por Sandringham Estate en Norfolk y el Castillo Balmoral en Escocia. El medio declaró que las tierras de cultivo de Sandringham son valuadas en más de 360 millones de dólares.

El rey también posee otras propiedades que suman a su patrimonio.