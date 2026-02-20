viernes 20  de  febrero 2026
POLÉMICA

Publican fotografía del expríncipe Andrés al ser liberado tras arresto

La Policía del Valle del Támesis emitió un comunicado actualizado confirmando la liberación de un "hombre de unos sesenta años de Norfolk"

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras pasar aproximadamente 11 horas bajo custodia el jueves 19 de febrero, Andrés Mountbatten-Windsor fue fotografiado en el asiento trasero de un vehículo, abandonando la comisaría en la que estuvo retenido. El arresto por sospecha de conducta indebida en un cargo público ocurrió el día de cumpleaños del expríncipe.

La Policía del Valle del Támesis emitió un comunicado actualizado confirmando la liberación de un "hombre de unos sesenta años de Norfolk", aunque sin identificar a Andrés. "El hombre arrestado ha sido puesto en libertad bajo investigación", informaron.

Ese mismo día, la BBC informó que se estaban registrando las casas del hermano del rey Carlos III. La policía añadió que sus investigaciones en Norfolk habían concluido, pero que los registros en Berkshire, donde se encuentra Royal Lodge, la antigua residencia de Andrés, seguían en curso.

Arresto

Alrededor de las 8:00 a. m., hora local, agentes de policía llegaron a Wood Farm en Norfolk, ubicada en la finca Sandringham del rey Carlos, a donde Andrés se mudó recientemente tras verse obligado a renunciar al contrato de arrendamiento de Royal Lodge.

El arresto se produce tras una serie de escándalos que han afectado a Andrés debido a su asociación con Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto que murió en prisión en 2019. El hijo de la difunta reina Isabel II ha negado reiteradamente cualquier irregularidad relacionada con Epstein.

A principios de este mes, la BBC informó que la Policía estaba investigando una denuncia que alegaba que Andrés compartió información confidencial durante su tiempo como enviado comercial del Reino Unido en una correspondencia por correo electrónico con Epstein.

La denuncia fue presentada por el grupo antimonárquico Republic después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara numerosos archivos el 30 de enero como parte de la investigación en curso sobre Epstein.

Antecedentes

Andrés se retiró de su rol como miembro en funciones de la familia real en 2019 tras una desastrosa entrevista con la BBC sobre sus vínculos con el fallecido criminal sexual.

En enero de 2022, la reina Isabel revocó sus títulos y patrocinios militares después de que un juez rechazara su intento de que se desestimara la demanda por agresión sexual interpuesta contra él por Virginia Giuffre, víctima de Epstein.

El exmiembro de la realeza, quien ha negado las acusaciones, llegó a un acuerdo con ella en 2022. Giuffre se suicidó en abril de 2025.

Posteriormente, en octubre de 2025, el rey Carlos anunció que despojaba a su hermano de los títulos y honores reales.

