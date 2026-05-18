lunes 18  de  mayo 2026
JUSTICIA

Kim Kardashian reclama un euro simbólico a atracadores en juicio en Francia

Aunque durante el juicio Kim Kardashian relató el terror que vivió esa noche en la fue amordazada y atada, dijo sentirse "satisfecha" con las penas impuestas

Kim Kardashian abandona un tribunal en París luego de testificar contra los ladrones que le robaron en 2016 unas joyas valoradas en 10 millones de dólares.

Kim Kardashian abandona un tribunal en París luego de testificar contra los ladrones que le robaron en 2016 unas joyas valoradas en 10 millones de dólares.

AFP

PARÍS.- La estrella estadounidense Kim Kardashian reclamó este lunes 1 euro simbólico en concepto de daños y perjuicios a cada miembro del comando de "abuelitos atracadores", que la atracó en la habitación de su hotel parisino en plena Semana de la Moda en 2016.

En mayo de 2025, la justicia francesa condenó a los autores de este espectacular robo de joyas valoradas en unos 10 millones de dólares, pero ahora debe decidir sobre los intereses civiles en este mediático caso.

Lee además
Willy Chirino, recibe del público una bandera cubana al final de su presentación.
NOCHE DE CUBANÍA

Willy Chirino convirtió Cuba Nostalgia en una noche de música, memoria y esperanza
Barbra Streisand recibe el Premio SAG a la Trayectoria en el escenario durante la 30.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG), en el Auditorio Shrine y Expo Hall el 24 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California. 
CELEBRIDADES

Barbra Streisand se ausenta de Cannes debido a una lesión en la rodilla

Reclamo

La abogada de la reina de las influencers, Léonor Hennerick, solicitó 1 euro a cada uno de los cuatro miembros del grupo, entre ellos su supuesto jefe, Aomar Aït Khedache. Otro falleció pocas semanas después de la condena.

Aunque durante el juicio Kim Kardashian relató el terror que vivió esa noche en la fue amordazada y atada, dijo sentirse "satisfecha" con las penas de hasta tres años de prisión firme impuestas a los acusados, que les permitió evitar regresar a la cárcel.

Los investigadores nunca lograron recuperar el botín de este violento atraco, entre el cual se encontraba un anillo valorado en 3,5 millones de euros (4 millones de dólares) y que la estrella de telerrealidad mostraba con frecuencia en las redes sociales.

Su estilista, Simone Bretter, presente en el alojamiento ocupado por la estrella durante su secuestro, pidió también 1 euro simbólico por daños y perjuicios, mientras que el recepcionista del hotel solicitó casi 550.000 euros (640.000 dólares).

"Desde entonces vive con un síndrome postraumático", "nunca pudo reconstruirse", explicó su abogado, Mohand Ouidja, precisando que el monto corresponde a la "pérdida de una oportunidad profesional y universitaria" para su cliente.

El hotel, por su parte, reclamó 100.000 euros en concepto de perjuicio de imagen.

La decisión sobre los intereses civiles, epílogo de este caso, se dará a conocer el 15 de septiembre.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Cuba Nostalgia 2026 reafirma otra vez el vínculo del exilio con sus raíces y tradiciones

Francia presenta a arquitectos encargados de transformar el Louvre

Paris Hilton cambia de look para desfile de Gucci en Nueva York

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate F-18.  video
SUCESOS

Dos aviones de combate se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho

Alex Saab.
PRIMERAS HORAS

Qué se sabe hoy de Alex Saab y qué viene para él tras su llegada a Miami

El irlandés Conor McGregor sonríe durante una presentación del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Marbella, el 18 de julio de 2024.
DEPORTES

¡Oficial! Conor McGregor ya tiene fecha de regreso a la UFC

Carmen Teresa Navas, muestra un cartel con la foto de su hijo Víctor Hugo Quero
LUTO

Venezuela: Fallece Carmen Navas, madre de preso político que murió en desaparición forzada por la dictadura

Imagen referencial. 
REPORTAJE

Estrategia del régimen ante operación militar de EEUU: drones para atacar objetivos en la Florida y usar como rehenes a los disidentes

Te puede interesar

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
FLORIDA

Acusan en una corte de Miami a Alex Saab por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Octavio Pérez, analista político, teniente coronel retirado del Ejército de EEUU, especialista en inteligencia y seguridad hemisférica y cofundador del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).
ENTREVISTA

Octavio Pérez: "La visita de la CIA a Cuba aumenta la presión sobre Raúl Castro"

Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios.
CUESTIONAMIENTOS

Denuncian "deriva radical" del Gobierno de Sánchez contra empresarios españoles

El gobernador de la Florida Ron DeSantis.
VISIÓN ECONÓMICA

DeSantis asegura que una Cuba libre podría convertirse en una potencia turística del Caribe

Imagen de la ciudad de Nueva York.
NUEVA YORK

El precio mínimo de renta en Manhattan supera por 1era vez los 5.000 dólares