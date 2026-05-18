Kim Kardashian reclama un euro simbólico a atracadores en juicio en Francia

Kim Kardashian abandona un tribunal en París luego de testificar contra los ladrones que le robaron en 2016 unas joyas valoradas en 10 millones de dólares.

PARÍS.- La estrella estadounidense Kim Kardashian reclamó este lunes 1 euro simbólico en concepto de daños y perjuicios a cada miembro del comando de "abuelitos atracadores", que la atracó en la habitación de su hotel parisino en plena Semana de la Moda en 2016.

En mayo de 2025, la justicia francesa condenó a los autores de este espectacular robo de joyas valoradas en unos 10 millones de dólares, pero ahora debe decidir sobre los intereses civiles en este mediático caso.

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Reclamo

La abogada de la reina de las influencers, Léonor Hennerick, solicitó 1 euro a cada uno de los cuatro miembros del grupo, entre ellos su supuesto jefe, Aomar Aït Khedache. Otro falleció pocas semanas después de la condena.

Aunque durante el juicio Kim Kardashian relató el terror que vivió esa noche en la fue amordazada y atada, dijo sentirse "satisfecha" con las penas de hasta tres años de prisión firme impuestas a los acusados, que les permitió evitar regresar a la cárcel.

Los investigadores nunca lograron recuperar el botín de este violento atraco, entre el cual se encontraba un anillo valorado en 3,5 millones de euros (4 millones de dólares) y que la estrella de telerrealidad mostraba con frecuencia en las redes sociales.

Su estilista, Simone Bretter, presente en el alojamiento ocupado por la estrella durante su secuestro, pidió también 1 euro simbólico por daños y perjuicios, mientras que el recepcionista del hotel solicitó casi 550.000 euros (640.000 dólares).

"Desde entonces vive con un síndrome postraumático", "nunca pudo reconstruirse", explicó su abogado, Mohand Ouidja, precisando que el monto corresponde a la "pérdida de una oportunidad profesional y universitaria" para su cliente.

El hotel, por su parte, reclamó 100.000 euros en concepto de perjuicio de imagen.

La decisión sobre los intereses civiles, epílogo de este caso, se dará a conocer el 15 de septiembre.

FUENTE: AFP