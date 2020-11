Francisca Lachapel anuncia llorando que tiene coronavirus

Francisca Lachapel, participante de la presente edición de Tu cara me suena, dio positivo a la prueba del coronavirus.

La artista indicó que tanto ella como sus compañeros del reality show seguían preparándose desde casa de cara a que finalmente se pudiera retomar.

"Sí me da mucha tristeza no poder continuar y no lo puedo controlar, lo siento", dijo sin poder parar de llorar.

Francisca Lachapel hizo la declaración en el espacio Despierta América.

La actriz y modelo, de origen dominicano, compartió la noticia con Karla Martínez.

Sus compañeros del programa le enviaron bonitos mensajes de aliento, entre los que destacaron los de Karla Martínez y Alan Tacher, quienes también contrajeron el virus.