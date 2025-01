Francisca Lachapel anuncia que está embarazada de su tercer bebé

"Bravo, bravo, estoy embarazada otra vez... quiero que sea niña. Estamos embarazos, en 2026 la transformación", dijo la conductora dominicana en el estudio, cuando Alejandro Chabán apareció con una tarta decorada con su marca de productos fitness Yes You Can Medical!, con la que Lachapel perdió 45 libras tras su primer embarazo.

"Estamos muy contentos, ahora sí me emocioné, vamos a tener un tercer hijo, y nada, muy agradecida con Dios por bendecirme de esa manera. Siempre quise tener una familia grande, con un hombre que me quiera y que me cuida, que me apoya, que me valora. Un hogar donde mis niños sean felices y sanos. Estoy feliz, entonces, ahora este bebé llega a completar la familia. Les prometo que es el último (risas), agregó conmovida la presentadora.

Familia de Francisca Lachapel y Francesco Zampogna

Pese a que Francisca deseaba ser madre por tercera vez, la noticia le llegó de sorpresa, pues en declaraciones exclusivas para People En Español contó que no pensaba que el proceso sería tan rápido.

"Yo no pensaba que iba a quedar embarazada tan rápido porque Franco apenas va a cumplir el año en febrero", expresó la dominicana de 35 años.

"Este es la grande finale (gran final) para nosotros, ya no vamos a tener más, a menos que Dios diga otra cosa. Es emocionante, siempre quise una familia grande. Siempre hablamos de tener tres”, aseveró.

Lachapel es esposa de Francesco Zampogna. Producto del matrimonio son padres de Gennaro, de 3 años; y Franco, de 11 meses.