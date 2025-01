Migbelis Castellanos se alista para dar la bienvenida a su bebé

MIAMI.- Migbelis Castellanos está cada vez más cerca de recibir a su primogénito, y constantemente la modelo venezolana comparte con sus seguidores en redes sociales cómo se prepara para el gran día. No obstante, no todo es color de rosa, pues recientemente confesó que hay un temor que la invade.

“Tengo un poquito de miedo, y lo voy a confesar, de que no sé cómo voy a manejar la presencia de una familia tan grande al momento del nacimiento, no tanto por el niño porque no quiero meterlo en una burbuja, yo quiero que se exponga y que toda la familia lo conozca, pero yo no sé cómo me voy a sentir yo, cómo yo voy a estar con mi cuerpo adolorida”, explicó.

Ante la duda, sus compañeras le preguntaron si ya tenía un plan para ese momento, a lo que la venezolana respondió:

“No lo sé, no tengo la menor idea”.

En este sentido, la animadora también agradeció a quienes se han puesto a la orden para ayudarla con el bebé. Sin embargo, destacó que la verdadera ayuda estará en que alguien pueda ocuparse de los quehaceres del hogar. "Yo creo que la ayuda la necesito con las cosas de los quehaceres en el hogar y ninguno me ha dicho ‘mira, yo voy y te hago".

"Eso es una buena ayuda, y eso podrías pedírselo a los miembros que vengan de tu familia, eso son reglas que yo pienso que también alguien que haya tenido bebé sabe que necesitas", le comentó Adamari López