Francisca Lachapel anuncia su 2do embarazo

Nuestra Belleza Latina 2015 contó en exclusiva a dicha revista, detalles de esta nueva etapa en su vida.

""La primera vez que me hice la prueba de este embarazo salió positiva, pero yo la leí mal, a mí me da hasta pena decirlo", cuenta la presentadora dominicana de 34 años, quien al ver que una de las dos líneas en la prueba salió demasiado clara pensó que se trataba de un resultado negativo. "Toda decepcionada tiré la prueba en la basura y me fui a mi viaje a Italia. Tomé vino, disfruté de mi viaje", recuerda de esas vacaciones en las que también pasaron unos días en España", detalló People en Español.

Tras la confusión con el resultado de la primera prueba, la copresentadora de Despierta América se hizo una segunda prueba en Miami, luego de disfrutar su viaje en Europa y el el resultado era el que deseaba desde hace un tiempo: embarazada.

""Estaba muy contenta, me emocioné porque embarazarse es un milagro. Es un milagro crear una vida", cuenta Francisca, quien abrió las puertas de su hogar a People en Español, revelando en exclusiva la noticia de su segundo embarazo. "Di gracias a Dios, dije: 'por fin me vas a dar la oportunidad por segunda vez de ser mamá'. ¡Qué nervios! Esa madrugada pensé tantas cosas: (mi bebé) está aquí en mi vientre; pero ¿cómo va a ser mi vida con dos?, ¿cómo voy a hacer?. Esa noche no dormí para nada", confiesa", informó la revista.

Ante la nueva espera, los compañeros del matutino de Univision aprovecharon el anuncio en televisión para desear lo mejor a la modelo dominicana.

"¡Estamos tan felices por esta gran noticia! @francisca anuncia que está embarazada. ¡La familia de #DespiertaAmérica crece!", publicó en Instagram Despierta América.

Francisca Lachapel se casó con el empresario Francesco Zampogna en diciembre de 2019. Producto de la relación tienen un hijo: Gennaro.

