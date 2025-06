Fundación realiza encuentro con sobrevivientes y familiares de víctimas del Jet Set

Taty Guiribitey, presidenta de la fundación, dijo a Diario Las Américas que la organización sin fines de lucro siempre ha concentrado sus esfuerzos en brindar apoyo material. Sin embargo, en esta oportunidad suman también una ayuda sentimental.

La empresaria y filántropa explicó que por más de 13 años, de la mano de la fundación de su familia, ha apoyado a República Dominicana con insumos médicos y escolares, así como con el envío de comida, ropa y calzados a comunidades vulnerables.

Sin embargo, como muchos, ha vivido la pérdida de conocidos en la tragedia del Jet Set y junto a su equipo consideraron que la magnitud de la situación requería de un aporte que trascendiera lo material.

"Mantenía la esperanza de que las personas salieran con vida. Fue un golpe duro. Y si para nosotros fue fuerte, nos dolió e impactó, pensamos que era necesario sentarnos con los familiares de las víctimas. Si nosotros tenemos los recursos y nos fue difícil asimilar la noticia, ¿cómo será para las personas que sí les tocó de cerca, que perdieron un hijo, padre, madre?", reflexionó.

"Decidimos que la mejor forma que podríamos ayudar era sentarnos con todos y hablarles".

Ayuda sentimental

Guiribitey reconoce que la charla no podrá devolverle la vida a las víctimas, pero sí ayudará a los sobrevivientes y familiares a transitar el duelo psicológica y espiritualmente.

"Desafortunadamente no podemos devolverle la vida a nadie, pero al menos explicarles a ellos cómo pueden llevar el duelo. Nos sentaremos con ellos para ayudarlos, para que tengan un hombro amigo, un oído, que sepan que estamos ahí. En lo que podamos ayudar y servirles, pueden contar con nosotros", comentó.

Taty resaltó que fue indispensable al momento de desarrollar la actividad de tener un equipo variado y con personas que vivieran en Dominicana. "Quisimos que cada quien ponga su granito y aporten su visión, que ayuden a las personas a pasar por un momento difícil".

Asimismo, señaló que su hija Patricia abordará el proceso del duelo desde la psiquiatría, mientras que Camila, como experta en redes sociales, abordará la práctica del Social Media and Grief, termino que se refiere al uso de plataformas para procesar y compartir el dolor por la pérdida de una persona.

La empresaria señaló que por los momentos solo se tiene previsto la charla del sábado, pero aspiran que la convocatoria sea exitosa y les permita hacer nuevos paneles para ayudar a todos los afectados, pues sabe que no todas las personas abordan el dolor de la misma forma y en los mismos tiempos.

Igualmente, espera que quienes asistan puedan crear un vinculo con los especialistas invitados, manteniendo un acompañamiento profesional si es necesario.

"No están solos, estamos llevando figuras de República Dominicana que puedan ayudarlos a transitar el proceso".

Comprometidos con Dominicana

Además de la ayuda emocional que brindarán, Guiribitey añadió que también han enviado contenedores con insumos médicos y de primeros auxilios.

"También compramos una ambulancia para el Hospital de Veteranos de la policía que se la había prometido al Coronel José Maldonado, exdirector del hospital, con quien tenía una relación excelente y que lamentablemente falleció en el Jet Set. Sé que desde el cielo está viendo que cumplí".

Por último, la filántropa insiste en que junto con su equipo seguirán comprometidos con el apoyo a quienes han quedado marcados con la tragedia que cobró la vida de 233 personas.

"Desafortunadamente no podemos sentarnos uno por uno, hay personas que no están listas para hablar de este tema. Pero creo que este es un primer paso que estamos dando. Cuando esas personas estén listas se nos pueden acercar y nosotros con mil amores los vamos a atender, los vamos a oír, los vamos a orientar. Es muy difícil porque no existe palabra de consuelo para nadie, por mucho que queramos hablar pero al menos les vamos a dar herramientas para que lidien con ese dolor. A veces las personas necesitan más que tú les hables, y tengo grandes esperanzas de que esto será el comienzo de algo muy bonito".