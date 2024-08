Fundador de Havanafama: "Hago el teatro que disfruto, sin límites"

—Creo que es necesario hacer un poco de historia. ¿Cómo y dónde surge la idea de Havanafama?

La idea de crear la compañía teatral Havanafana surge en Los Ángeles, California, en el año 1984. Y esto se debe a la necesidad por así decirlo de tener una compañía teatral que hablara y mostrara las costumbres y el folclor cubano, ya que en aquellos momentos solamente existían dos grupos teatrales reconocidos, Sinergia que se inclinaba más a la comunidad mexicana y La fundación Bilingüe de las Artes, que estaba más dirigida hacia el teatro clásico. Existía una gran comunidad cubana que estaba ávida de tener un grupo de teatro que los representara. Los espectáculos que presentamos en el Gallery Theatre de Hollywood agrupaban a más de 250 personas en cada presentación.

—Por el nombre, algunas imágenes y videos, deduzco que el propósito inicial fue crear espectáculos al estilo de Tropicana y Broadway. ¿Fue esa la idea original en Los Ángeles, California?

Así mismo, los primeros espectáculos de la compañía tenían el estilo de Broadway y Tropicana, fueron espectáculos como Alegría de vivir, con música de Mene Solís; Cuba baila y Tropicana la Época de Oro, escrita por Raúl de Cárdenas, uno de los fundadores de Havanafama.

—¿Cuándo comienzan a hacer teatro de autor?

De hecho, ya Tropicana la Época de Oro y Salsa en el solar, escrita por Rosa Sánchez y Ofelia Fox, marcan ese inicio de teatro de autor como lo llamas y eso sucede en los años 1985 y 1986.

—De Havanafama no se puede hablar sin mencionar al actor Roberto Antínoo que siempre estuvo a tu lado hasta su fallecimiento. Cuéntanos sobre su contribución a la consolidación de Havanafama.

Roberto fue uno de los pilares más fuertes e importantes para nuestra compañía, a su lado pudimos crear Havanafama en una ciudad donde teatralmente hablando solo los más fuertes sobreviven. Roberto no solo fue un motor impulsor de todo esto, sino también aportó muchísimo como actor y dramaturgo. Sus obras fueron aplaudidas en diferentes escenarios en Los Ángeles y algo muy importante su trabajo como actor puso a Havanafama en el mapa de las grandes compañías teatrales de Los Ángeles, cuando fuimos seleccionados como lo mejor de la semana en un importante periódico cultural, LA Weekly, este tabloide podía ponerte en el mapa teatral o hacer que la compañía desapareciera.

—Tras varios años en Los Ángeles decides establecerte en Miami y traes contigo Havanafama. ¿Qué hizo que vinieras para el sur de la Florida, sabiendo que implicaba un nuevo comienzo?

Havanafama fue una compañía muy exitosa en Los Ángeles, es recordada con respeto y nostalgia por los que acudieron a nuestras presentaciones. Allí además fundé el Teatro educativo y callejero auspiciado por el Centro de Control de Enfermedades. Cuando comencé a dirigir un programa de radio titulado La Historia de una Canción, que me hizo ganador de una nominación a las Premios Billboard Award, tenía que viajar constantemente a Miami que era donde se grababa el programa. Mi hijo era muy pequeño y no me gustaba que estuviera en un avión tanto y entonces decidí mudarme a Miami y trasladar Havanafama a esta ciudad. Ese programa radial, que recuerdo con mucha satisfacción, me dio la oportunidad de dirigir a grandes estrellas de la actuación como a Rosa Felipe, Gabriel Casanova, Elodia Rigo Vega, Ada Beja o Griselda Noguera.

Embed View this post on Instagram A post shared by Havanafama (@havanafama_teatro_intimo)

—De todo lo que hiciste en Los Ángeles, ¿qué recuerdas con mayor satisfacción?

La creación de mi primera sala teatral Havanafama en el corazón de Hollywood. Allí presenté obras de mi querido amigo Raúl de Cárdenas, tales como Amapola indómita, el drama político Las sombras no se olvidan, sobre la vida de Alberto Fibla en el presidio político cubano, Las Muchachitas de La Sagüecera, obra que nos dio la posibilidad de hacer por primera vez teatro hispano en la ciudad de Las Vegas. Nunca, en esa gran ciudad de los espectáculos, se había presentado una obra teatral en español.

—¿Cuál fue la obra con la que se dieron a conocer en Miami?

La primera obra que pusimos aquí en Miami fue Se van las Capote, de Raúl de Cárdenas en el desaparecido teatro Roxy.

—En Miami, abriste una sala en la 6 Calle del SW, luego, en la 10 Avenida, y ya lleva varios años en la 40, Bird Road. Cada sala es un esfuerzo de reacondicionar y crear un espacio acogedor para el teatro. Cuéntanos de esa labor de carpintería que no tiene (o es que sí tiene) que ver con el teatro propiamente dicho.

(Risas) En el teatro he aprendido a ser carpintero, electricista, costurero, pintor, limpiador de piso… en fin, creo que, si no hubiera aprendido todos esos oficios, varias salas teatrales que he abierto en Miami, no lo hubiera podido hacer. Pero sabía que si no tenía un espacio propio no podía mantener una cartelera continua como lo hemos venido haciendo por más de 20 años. Además, he podido hacer el teatro que me gusta y disfruto sin ningún tipo de límites. Soy una persona libre, no me gustan las barreras de ningún tipo, por eso me fui de mi país (Cuba) por el Mariel hace ya muchos años.

—No se puede hablar de Havanafama sin mencionar el Festival del Monólogo Teatro a una Voz, que anualmente convocas. Cuéntanos de su origen y de su formato de teatro abierto.

El festival del monólogo ha sido y será uno de los eventos más antiguos de la compañía, contra viento y marea lo hemos mantenido, algunas veces con muchas presentaciones otras con menos, pero allí ha estado por 22 años que se dice fácil, pero no lo ha sido y tú has sido parte de toda la organización que esto lleva. Pero siempre he creído que hay muchos actores que por problemas de producción no tienen donde exponer su trabajo, y por eso cada mes de febrero Havanafama abre su espacio de una forma gratuita a todos aquellos que quieran traer su trabajo escénico.

_¿Con qué obras te has sentido más satisfecho como director o como productor desde que estás en Miami?

Hay tres obras emblemáticas para Havanafama. Bernarda, mi versión de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. La orgia de Enrique Buena Ventura, estas dos han sido premiadas en muchas ocasiones en diferentes lugares dentro y fuera de los Estados Unidos.Y El público, que solo ha tenido un premio, pero siempre fue la obra preferida de Roberto Antínoo. Y ese fue mi mayor premio.

_¿Cómo van a celebrar los 40 años de Havanafama?

Bueno, celebración no tendremos, no es más que una reunión familiar, es el momento de darnos un abrazo y decir lo hemos logrado, todo nuestro esfuerzo ha sido remunerado con los aplausos y el respeto de nuestro público no solo aquí en Miami, también en Los Ángeles, Hollywood, Las Vegas, Massachusetts, Mérida, en Yucatán, Orlando, República Dominicana. Además, le rendiremos homenaje a dos de los grandes que ya no están con nosotros Adela Prado y Roberto Antínoo.