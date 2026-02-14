Havanafama repasa la vida y obra del dramaturgo Héctor Santiago

MIAMI.- La compañía Havanafama se ha propuesto llevar a escena durante el año 2026 tres obras emblemáticas de Héctor Santiago: Balada de un verano, La Diva en la 8va. Casa y El milagro de Madame Kirovska, piezas donde el autor aborda de manera poética episodios dolorosos de la vida, como el exilio y la separación familiar, así como el tema de la homosexualidad, muy relacionados con sus experiencias de vida.

Actor, dramaturgo, director, coreógrafo, bailarín y titiritero, Héctor Santiago nació en La Habana en 1944. Fue actor infantil en los programas para niños de la televisión cubana y del grupo infantil de bailes en el Centro Asturiano. En 1959 se unió al movimiento Teatral Infantil, sembrando una semilla que transformaría la escena cubana.

En 1965 tras el recrudecimiento de la persecución social y la creación de las temidas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), fue acusado de “conducta antisocial”, arrestado y condenado a tres años de trabajo forzado donde conoció la humillación y el dolor, pero también la resistencia de espíritu e inspiración para algunas de sus obras. Muchos de sus textos fueron confiscados y su libertad truncada por la intolerancia. Un escritor que ha tenido una intensa vida, llena de momentos difíciles pero también de viva actividad creativa.

Su teatro ha tenido muy buena acogida en salas de Cuba, Estados Unidos, Brasil, Colombia, México y Europa. Una de ellas, Vida y pasión de La Peregrina, un texto sobre la escritora cubana-española Gertrudis Gómez de Avellaneda, fue galardonado con el prestigioso Premio Letras de Oro, convocado por la Universidad de Miami (1996). La pieza fue estrenada como La peregrina, durante el XIII Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami (1998), bajo la dirección de Mario Ernesto Sánchez.

El autor se graduó en el Seminario Nacional de Dramaturgia del Teatro Nacional de Cuba, donde su obra de teatro afrocubano Iroko, escogida para inaugurar la Sala Covarrubias del TNC, no logró llegar a escena al ser señalada como un texto de “oscurantismo religioso”. La misma suerte corrió Yemayá Awyó, pieza comisionada por el director Luis Interián para el Teatro de Muñecos de La Habana, pero no pasó la censura impuesta.

Tiempo después, en una vorágine de tristes momentos para la cultura cubana, como El Caso Padilla, el Congreso de Educación y Cultura y la Parametración, etapas de limpieza política y moral en el ámbito cultural, Héctor Santiago fue uno de los miles de defenestrados durante la versión cubana de la Revolución Cultural de Mao en China. Santiago fue acusado de tener problemas “ideológicos, morales y de oscurantismo religioso”, por lo que lo separaron del mundo cultural.

La tenacidad de este escritor que ha sorteado duros avatares ha incentivado a la compañía Havanafama y a su fundador, el director Juan Roca, a reconocer el legado de Héctor Santiago al teatro, “por la riqueza de su obra, la poesía en sus textos y las posibilidades dramatúrgicas que brinda”, ha expresado. Por ello ha querido honrar la trayectoria de Héctor Santiago a través de su teatro.

Comenzando este mes de febrero se podrán ver dos de ellas: La Diva en la 8va. Casa, con las actuaciones de J. J. Paris y Osmel Poveda. La obra es un homenaje a las grandes divas del cine y el teatro. “Mi heroína era María Félix, una mujer tremenda en un país machista. Tenía todas sus películas. Pero su lucha por ser La Doña que no envejecía me fue formando la idea de la obra”, apunta en una entrevista Héctor Santiago.

La otra pieza, Balada de un verano, es un texto conmovedor e intenso, donde el personaje de Santiago regresa a Cuba después de décadas en el exilio. Un viaje al centro de su pasado, al reencuentro con su hermana Teresa y con los fantasmas de la familia Armentero-Ruiz. Estos elementos resultan una fuerte carga explosiva que hacen de esta una pieza esencial sobre las pérdidas a causa de la separación. Este espectáculo cuenta con las actuaciones de Verónica Abruza y David Ponce, y ambas son dirigidas por Juan Roca.

El viernes 20 y sábado 21 de febrero, se podrá ver La Diva en la 8va. Casa, mientras que para el domingo 22 de febrero y el 1 de marzo, está anunciada Balada de un verano. Las obras estarán en el escenario del Centro Cultural Artefactus, en el sur de Kendall.

Vale destacar que gracias a su condición de expreso político, Héctor Santiago logra salir de Cuba en 1979, en un viaje que lo llevó primero a España y luego a Nueva York, donde ha residido y creado sus obras teatrales, así como libros de cuentos y novelas, entre ellas: El loco juego de las locas (sobre la UMAP), El último vuelo de La Paloma (sobre la UMAP y el éxodo del Mariel), La noche de la Chambelona, Rosalba, la lluvia, Medea y los cuchillos, además, Yemayá Awyó (patakines afrocubanos), Vida y pasión de La Peregrina, Las verdes palmas de Hialeah, Largo viaje bajo la luna llena de otoño, Rosas de porcelana, Juana la Loca, Pasiones y mordazas de sor Juana Inés de la Cruz, Lágrimas negras y El milagro de Madame Kirovska, que está incluida en el programa de Havanafama para una fecha más adelante este año.

A pesar de su sólida trayectoria, su nombre y su obra han sido borrados de la historia cultural cubana y excluido del Diccionario de Escritores Cubanos. Santiago ha publicado el volumen de cuentos Morir de isla y vivir de exilios, sobre la vida en Cuba y en el exilio, y la novela El corazón del verano sobre sus experiencias durante los años más duros del Sida.

Tributo a Héctor Santiago en Artefactus Cultural Proyect, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186. Funciones de La Diva en la 8va. Casa los días viernes 20 y sábado 21, a las 8 pm. Domingo 22 de febrero y 1 de marzo, Balada de un verano. Reservaciones en el (786) 704-5715.