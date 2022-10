Gabriel Coronel sufre doloroso accidente

Mientras hablaba con los conductores del programa, la venezolana Chiquinquirá Delgado y el mexicano Mane de la Parra, Coronel contó para los espectadores “Imagínense, es muy dolorosa toda la situación. Es una situación que me llena de impotencia al saber que hubo tantos días de esfuerzo, dedicación y entusiasmo. De la noche a la mañana, cuando uno menos lo espera, ocurren accidentes. Me tocó saltar por encima de una bailarina y caí, se me torció el tobillo por completo, yo creo que nunca había sufrido tanto dolor”.

El actor expresó con una bota walker en su pie que la recuperación sería muy lenta por lo grave del asunto, concluyendo “Es un esguince, muy fuerte, los ligamentos se han comprometido. No podré participar esta noche, de verdad, no hubiera querido que fuera así…”.