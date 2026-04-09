jueves 9  de  abril 2026
MODA

Gabriela Hearst encargada de diseñar uniformes para Uruguay en Mundial 2026

Exdiseñadora de la casa de modas Chloé, Hearst celebró poder confeccionar los trajes con la lana merino uruguaya, una fibra natural de alta calidad

La diseñadora uruguaya de moda femenina de lujo, Gabriela Hearst, posa durante una sesión fotográfica en el marco del VIII Foro de la Paz de París, el 29 de octubre de 2025.

La diseñadora uruguaya de moda femenina de lujo, Gabriela Hearst, posa durante una sesión fotográfica en el marco del VIII Foro de la Paz de París, el 29 de octubre de 2025.

AFP / Joel Saget

MONTEVIDEO.- La selección de Uruguay acudirá al Mundial de fútbol de 2026 con uniformes a medida confeccionados con lana merino por la diseñadora Gabriela Hearst, una de las embajadoras del lujo sustentable en la moda. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) celebró en sus redes sociales el fichaje de Hearst, una de las diseñadoras latinoamericanas más reconocidas en las pasarelas internacionales.

La uruguaya consideró un honor vestir a las "superestrellas" de la Celeste que competirán en la Copa del Mundo de Norteamérica, cuyo partido inaugural se disputará el 11 de junio en México.

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Exdiseñadora de la casa de modas Chloé, Hearst celebró poder confeccionar los trajes con la lana merino uruguaya, una fibra natural de alta calidad.

Consideró el proyecto "una oportunidad para demostrar que los valores uruguayos de calidad, autenticidad e integridad merecen ser exportados al mundo".

Con un banderín de la selección uruguaya en sus manos, Hearst selló su sociedad con el combinado charrúa que dirige el técnico argentino Marcelo Bielsa.

La uruguaya se ganó un sitio en la élite de la moda con la sustentabilidad como bandera. Sus diseños son elaborados a menudo con materiales sobrantes de temporadas pasadas y también incluyen trabajo de mujeres artesanas en sus colecciones.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, celebró que una de sus compatriotas más reconocidas sea la encargada de vestir a la Celeste.

El que lo haga con lana de merino "resalta enormemente al productor agropecuario uruguayo", afirmó.

Con 3,5 millones de habitantes, el bicampeón mundial basa su economía en el sector agroexportador y la producción de ganado es su producto estrella.

Liderado por Federico Valverde, capitán del Real Madrid, Uruguay debutará en el Mundial el 15 de junio ante Arabia Saudita y completará su andar en el Grupo H con duelos ante Cabo Verde y la poderosa España.

FUENTE: AFP

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