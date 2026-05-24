Taylor Swift y Travis Kelce se roban las cámaras durante partido de la NBA en Cleveland

Taylor Swift y Travis Kelce de los Kansas City Chiefs asisten al tercer partido entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este de la NBA en el Rocket Arena el 23 de mayo de 2026 en Cleveland, Ohio.

MIAMI.- Taylor Swift y Travis Kelce disfrutaron de una cita romántica en primera fila durante las finales de conferencia de la NBA. La pareja, que está comprometida para casarse, fue fotografiada sentada en primera fila en el Rocket Arena de Cleveland, mientras los Cavaliers se enfrentaban a los New York Knicks.

Swift y Kelce, quien creció en Cleveland Heights, Ohio, y ha reconocido abiertamente ser un gran aficionado a los deportes de Cleveland, fueron vistos charlando y sonriendo mientras animaban a los Cavs.

Videos e imágenes compartidos en redes sociales muestran a los fanáticos vitoreando mientras la pareja caminaba por la cancha antes del inicio del partido para tomar sus asientos.

Kelce aprovechó para animar a los seguidores de los Cavs, y el equipo y los aficionados les obsequiaron un peluche.

Vida pública

La pareja ha hecho varias apariciones públicas en las últimas semanas. A mediados de mayo, se les vio llegar de la mano al bar de cócteles Honey's en Williamsburg, Brooklyn, para una cena.

La revista People informó que Swift y Kelce viajaron juntos a Grecia este mes para asistir a la boda de George Karlaftis, jugador de los Kansas City Chiefs.

Antes de partir hacia Grecia, disfrutaron de varias salidas en Londres, incluyendo una noche de teatro para ver Romeo y Julieta en el Teatro Harold Pinter, protagonizada por Noah Jupe y Sadie Sink.