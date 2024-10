Gaby Espino reflexiona sobre las relaciones y anuncia un nuevo amor

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camila | Inspirar siempre (@camilacanabal)

La empresaria también expuso que se vio envuelta en una controversia que no le pertenecía, y aunque no manifestó nombres, se presume que hacía referencia al conflicto que entre Maward y Aleska Génesis.

"Me pasó hace un tiempito corto que estuve en una relación, salí con alguien unos meses y estuve involucrada en un problema que no me pertenecía y no tenia nada que ver, fue súper incómodo porque yo nunca estuve involucrada en problemas. En lo íntimo lo sufrí mucho porque no estoy acostumbrada y sí me afectó mucho... Mi familia era lo que más me importaba. Salí ilesa, pero el bullying en las redes sociales o este tipo de problemas puede dañarte una carrera o dañarte con clientes", recordó.

La soltería

Espino aseveró que no hay porqué tenerle miedo a la soltería, pues, a su juicio, es un tiempo para el autoconocimiento, reconectar con sí mismo y establecer prioridades.

"Mi soltería me la he disfrutado muchísimo porque he trabajo mucho en mí, me he dedicado ese tiempo a mí. Creo que es necesario entender lo que significa la soltería, a lo mejor a esta edad la entiendo de una manera distinta. Antes cuando uno decía 'estoy soltero' era como una desesperación, ahora es rico y ya con tiempo para ti", comentó.

Embed

"Entonces cuando he estado soltera me he dedicado a enriquecerme yo como ser humano, como persona, como mujer, como mamá. Me he disfrutado cada etapa y esperando a que llegara la persona correcta", agregó.

Un nuevo amor

En este sentido, Gaby reveló que después de un tiempo su mirada se ilumina al pensar en alguien.

"Estoy contenta, estoy contenta. Me brillan los ojos, pero no voy a decir más nada. Primera vez que lo digo. Pero van a tener que hacer su investigación bien hecha porque no voy a decir nada más", aseveró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gaby Espino (@gabyespino)

Explicó que la discreción que ha decidido mantener no se debe a que se esté escondiendo sino a que desea vivir su felicidad sin distracciones.

"No, no escondida, simplemente estoy viviendo mi felicidad", señaló.

Por último, la venezolana reconoció que le gusta la vida en pareja y que siempre ha deseado hallar un compañero de vida.

"Me encanta estar en pareja y creo que el estado perfecto es estar con una pareja. Yo sí quiero tener un compañero de vida y tener una vida normal junto a alguien, construir algo lindo con alguien".