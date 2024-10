La Oreja de Van Gogh anuncia que Leire Martínez se despide de la banda

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", reza el escrito.

De esta manera, Martínez dice adiós a Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuertes y Haritz Garde.

Rumores

Durante el verano, Amaia Montero reapareció públicamente como invitada especial en el concierto de Karol G, tras un tiempo lejos de los reflectores por problemas de salud.

Entonces corrió el rumor de que la intérprete volvería a la banda. Sin embargo, Montero y La Oreja de Van Gogh desmintieron las especulaciones.

"La relación es buena, pero no tendría sentido. Tiene un punto demasiado comercial y nosotros no estamos ahí. Queremos seguir escribiendo canciones. Cada vez nos cuesta más, buscando las mejores palabras y melodías. Es nuestro principal motor", dijo Pablo Benegas en entrevista con El Periódico de España.

Leire Martínez también se pronunció al respecto. "No me gustan las faltas de respeto. A mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso. A todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo 16 años. Me resulta feo el que parezca que no importa nada", enfatizó.