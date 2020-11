"Me estaban preguntando que si yo no trabajo, que si subo puras cosas de ejercicios. Yo casi no subo nada de mi vida a las historias", dijo Gaby Espino.

Constantemente, la actriz publica sus entrenamientos físicos y clases de pilates.

"Estoy concentrada en mí, en hacer ejercicio, en la telenovela que estoy haciendo, en mis hijos, en hacer unos cursos, unos talleres que me encantan, leer los libros que me gustan. Hay épocas en las que uno se tiene que consentir más que nunca", subrayó Gaby Espino.

Recientemente, la artista presentó los Latin Billboard. Asimismo, promociona con su propia línea de pintura de labios.