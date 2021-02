Gaby Spanic regresa al mundo de las telenovelas

De esta manera, Gaby Spanic, de 47 años de edad, se unirá al dramático protagonizado por Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas.

Actualmente, Gaby reside en México y en su momento declaró a People en Español su deseo de formar parte en dicho dramático.

"A mí me gusta mucho la historia de Señora Isabel, que es algo similar a Mirada de mujer. Me encantaría hacer eso porque es un drama bellísimo y nunca he hecho un personaje así, o sea que una persona más adulta se enamore de un joven y existe en la vida real esto y es muy bonito. Esa historia es hermosa", expresó el pasado mes de octubre a la revista.

En sus tres década de trayectoria artística, la venezolana Gaby Spanic se ha destacado en el mundo de la actuación, música y moda.