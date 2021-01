Gaga y JLo cantan en investidura atípica marcada por la pandemia

Para la ocasión, Gaga se presentó con un vestido en color negro y rojo en el que resaltaba una paloma de la paz en su pecho.

Lady GAGA-AP 3.jpg Lady Gaga entona el himno nacional de los Estados Unidos. AP/Saul Loeb/Pool

Luego de la entonación del himno nacional, se dio inicio a la juramentación de la nueva vicepresidenta Kamala Harris.

Tras ello, Jennifer López presentó su número musical en el que también estuvo acompaña por la Banda de la Marina de los Estados Unidos.

Jennifer López-AFP.jpg Jennifer López es acompañada a la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, en el frente oeste del Capitolio de los Estados Unidos el 20 de enero de 2021 en Washington, DC. AFP/Drew Angerer

La artista latina cantó This Land is Your Land, quien después sorprendió a los espectadores al expresar una frase en español.

"Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", exclamó la Diva del Bronx.

Posteriormente, JLo interpretó America The Beautiful para así finalizar su presentación y dar paso al discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Al evento también asistió la pareja de Jennifer López, el beisbolista Alex Rodríguez.