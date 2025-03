Ganador del auto de Shakira aclara que él no provocó accidente de tránsito

Shakira arriba a la 67 edición de los premios Grammy, en Los Ángeles. La cantante colombiana conquistó el Grammy al mejor álbum de pop latino con "Las mujeres ya no lloran".

El hecho ocurrió el jueves 6 de marzo. Aunque en principio se reportó que el artista colombiano-estadounidense había sido el responsable del choque, Mejía dijo a la revista Billboard que él no fue quien suscitó el siniestro.

"Simplemente me chocaron. No fui yo quien estrellé", comentó.

"Iba a cruzar una calle y venía un carro a toda velocidad, y seguro el man venía distraído. Fue un momento bastante de susto. Afortunadamente no me pasó nada, pero fue un momento muy (duro). El carro se está restaurando. Afortunadamente, estaba pagando un buen seguro, entonces el carro va a quedar como nuevo", agregó.

Venta del automóvil

En febrero, Mejía dijo al programa El Gordo y La Flaca que mantener el automóvil es costoso, por lo que estaba considerando venderlo.

Shakira le entregó junto con el Lamborghini una considerable suma para los trámites del traspaso, seguro y mantenimiento, pero el dinero no alcanza.

"No solamente me obsequió un carro sino también me dio dinero para sostenerlo, ¡90.000 dólares! Pero esos 90.000 alcanzaron para muy poco. Hasta el momento se pagaron todos los impuestos del traslado del carro, las cosas legales y el seguro por seis meses. Y ya ahora faltan los impuestos federales que se hacen al final del año y sí, ya van a ser más o menos como en 95.000 dólares esa cuentita", explicó.

El Lamborghini personalizado por Shakira está valuado en 280.000 dólares. Y ante la demanda económica que el carro exige, el artista está considerando venderlo.

"Yo no me esperaba que un seguro del carro costara más de 2.000 dólares al mes, y es así. Entonces, con el dinero que ella me dio, se sostiene el carro por un tiempo, pero siempre es bastante costoso mantenerlo", dijo y agregó que cada dos días debe llenar el tanque de gasolina, un gasto de 70 dólares.