Ganadores en las categorías principales de los Grammy Awards 2026

MIAMI.- La élite de la música global se cita este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles para la 68.ª edición de los Premios Grammy. La gala, considerada la noche más importante de la industria, se prepara para encumbrar a los artistas que definieron el sonido del último año entre récords, debuts y actuaciones históricas.
A continuación, la lista de ganadores de la categorías principales de los Grammy Awards 2026:
Mejor álbum de rap
GNX - Kendrick Lamar
Artista revelación
Olivia Dean
Mejor álbum de música urbana
DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
Mejor álbum contemporáneo country
Beautifully Broken - Jelly Roll
Mejor álbum pop vocal
MAYHEM - Lady Gaga
Mejor interpretación pop solista
Messy - Lola Young
Canción del año
Wildflower – Billie Eilish |Compositores: Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell
Grabación del año
Luther - Kendrick Lamar & SZA
Álbum del año
DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny