lunes 2  de  febrero 2026
PREMIOS

Ganadores en las categorías principales de los Grammy Awards 2026

La 68.ª edición de los Premios Grammy se prepara para celebrar a los artistas que definieron el sonido del último año entre récords y actuaciones históricas

Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS&nbsp;en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Kevin Winter / Getty Images via AFP
Kendrick Lamar recibe el premio al Mejor Álbum de Rap por GNX en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Kendrick Lamar recibe el premio al Mejor Álbum de Rap por GNX en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Kevin Winter / Getty Images via AFP
Lady Gaga (derecha) recibe el premio al Mejor Álbum Vocal Pop por MAYHEM junto a Cirkut y Andrew Watt en el escenario durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Lady Gaga (derecha) recibe el premio al Mejor Álbum Vocal Pop por "MAYHEM" junto a Cirkut y Andrew Watt en el escenario durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Frazer Harrison / Getty Images via AFP
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- La élite de la música global se cita este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles para la 68.ª edición de los Premios Grammy. La gala, considerada la noche más importante de la industria, se prepara para encumbrar a los artistas que definieron el sonido del último año entre récords, debuts y actuaciones históricas.

A continuación, la lista de ganadores de la categorías principales de los Grammy Awards 2026:

Lee además
Bad Bunny asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.
FOTOGALERÍA

Estrellas musicales deslumbran desde la alfombra roja de los Grammy 2026
El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 
PREMIOS

Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga grandes favoritos de los Grammy 2026

Mejor álbum de rap

GNX - Kendrick Lamar

Artista revelación

Olivia Dean

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

Mejor álbum contemporáneo country

Beautifully Broken - Jelly Roll

Mejor álbum pop vocal

MAYHEM - Lady Gaga

Mejor interpretación pop solista

Messy - Lola Young

Canción del año

Wildflower – Billie Eilish |Compositores: Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell

Grabación del año

Luther - Kendrick Lamar & SZA

Álbum del año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

Temas
Te puede interesar

Grammy Awards 2026: dónde y a qué hora sintonizar la máxima gala musical

Los nominados a las principales categorías de los Grammy

Cinco claves de los Grammy Awards 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump. 
MÁXIMA PRESIÓN

Trump confirma diálogo de alto nivel con La Habana y cubanos esperan un cambio pronto

El dictador de Venezuela Nicolás Maduro junto al gobernador chavista Rafael Lacava, quien fue acusado de lavado de dinero en Andorra (foto archivo).
CORRUPCIÓN

Resurge escándalo en Venezuela por blanqueo de más de mil millones de dólares por gobernador chavista

Miami, soplo de buen frío.
FLORIDA

Mantenga el abrigo a mano, más frío en Miami

La candidata presidencial de Costa Rica y cirtual ganadora del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, saluda a sus partidarios después de los resultados de las elecciones presidenciales en el Hotel Aurola, en San José, el 1 de febrero de 2026.
DEMOCRACIA

Laura Fernández gana las elecciones presidenciales en Costa Rica en primera ronda

Alejandro Castro Espín, militar de Cuba e hijo del general y exgobernante Raúl Castro.
GESTIONES

La Habana buscaría salida negociada con EEUU, según informe

Te puede interesar

La candidata presidencial de Costa Rica y cirtual ganadora del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, saluda a sus partidarios después de los resultados de las elecciones presidenciales en el Hotel Aurola, en San José, el 1 de febrero de 2026.
DEMOCRACIA

Laura Fernández gana las elecciones presidenciales en Costa Rica en primera ronda
El presidente Donald Trump. 
MÁXIMA PRESIÓN

Trump confirma diálogo de alto nivel con La Habana y cubanos esperan un cambio pronto

Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.
PREMIOS

Ganadores en las categorías principales de los Grammy Awards 2026

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump
VENEZUELA

Ovación a casa llena en Cartagena: María Corina Machado asegura que "asistimos al final de la tiranía"

Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. video
CUBA

Régimen hace acto de repudio a jefe de misión estadounidense Mike Hammer