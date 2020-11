La fórmula en crema de suero completamente nueva de Garnier ofrece la potencia de un suero con la hidratación de una crema. La exposición diaria a agentes agresores externos, como las condiciones climáticas adversas y la luz solar directa, puede afectar la piel y hacer que luzca más opaca y desigual. Elaborada con extracto de piña y vitamina C, la fórmula de la crema sérum Brightening Pinea-C brinda todos los beneficios para lograr una piel más luminosa, uniforme y de aspecto saludable. Las fórmulas veganas están libres de parabenos, aceites minerales y colorantes y se crean en instalaciones eléctricas 100% renovables.

Garnier SkinActive Cleansing EcoPads

Presentamos las NUEVAS almohadillas ecológicas Garnier SkinActive Micellar Cleansing Eco Pads, de los fabricantes del agua micelar #1 en Estados Unidos. Cada paquete viene con tres almohadillas de microfibra que son ultrasuaves y reutilizables, y se pueden usar con el agua micelar limpiadora de Garnier para retirar el maquillaje y limpiar la piel sin frotarla. Satura una almohadilla con el agua micelar de Garnier de tu elección. Limpia suavemente el área de los ojos, el rostro y los labios y continúa hasta que retires todo el maquillaje. Después de cada uso, lava la almohadilla a mano con agua y jabón o lávelas a mano; duran hasta 1000 lavados. Las almohadillas han sido sometidas a pruebas dermatológicas y de alergias para garantizar su seguridad.

Garnier SkinActive All-in-1 Brightening Micellar Cleansing Water with Vitamin-C

La nueva agua limpiadora Micellar Brillante con Vitamina-C se une a la creciente familia Micellar Water de Garnier, Agua Micellar es la numero uno de Estados Unidos, vendiendo una cada cuatro segundos. Este limpiador todo en uno, utiliza la tecnología Micellar para limpiar y eliminar eficazmente el maquillaje mientras aclara la piel opaca. Al igual que un imán, las micelas capturan y levantan la suciedad, el aceite y el maquillaje sin roce brusco, dejando la piel refrescantemente, limpia sin resecar demasiado. Formulado con Vitamina-C, el agua limpiadora Micelar brillante se ilumina a medida que se limpia para una piel brillante y radiante. Adecuado para la piel sensible, la fórmula probada por dermatólogos es para todos los tipos de piel, incluso sensible. No probada en animales, la fórmula está libre de parabenos, aceites minerales, tintes, ftalatos e ingredientes derivados de animales y se crea en instalaciones de electricidad cien por ciento renovables.