Gary Nader recuerda cómo nació su interés por el arte

“Abrí mi primera galería a los 19 años y en Miami, a los 23 años, nace la pasión por el arte latinoamericano. El punto culminante fue cuando llegué al MoMA en Nueva York y vi una obra de Wilfredo Lam y otra del gran maestro Fernando Botero”, manifestó a W Fin de Semana.

Sin embargo, fue en 1982 cuando Nader decide mudarse a Miami debido a que su hija presentaba problemas de salud y era imperativo atenderla. “Tenía la necesidad de atender a mi hija y cuando yo le dije a mi papá que me venía a Miami, me dijo que si era un pantano, que qué iba a hacer ahí”.

Pese a las dificultades del momento, Nader no se dio por vencido y fundó en la ciudad del sol su galería, la cual mantuvo abierta durante dos años sin vender una obra. Admite que mucha gente le reprochaba la decisión, pero su terquedad tuvo sus frutos.

“Yo no quería llegar a Nueva York, París o Londres, donde ya había tantos museos y galerías. Me tomó dos años vender la primera obra y la gente me decía: por qué tienes esa galería. Como árabe, soy muy cabeza dura y seguí hasta que lo logré, porque yo sabía que Miami se iba a convertir en lo que es hoy”.

Gary Nader posee actualmente la colección de arte latinoamericano más grande del mundo, y asegura que es el surrealismo la corriente que más le atrae.

“Tenemos un museo y una galería con 2.000 obras. El surrealismo, me encanta. Y claro, me encanta la pintura latinoamericana, por eso me fascina Fernando Botero (…) me gusta esto de las tradiciones, me llama la atención”.

FUENTE: REDACCIÓN