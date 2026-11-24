MIAMI.- Las autoridades de Irán ejecutaron este lunes una condena de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro miembros de su equipo de producción. La medida punitiva se llevó a cabo en la Unidad de Ejecución de Sentencias de la Fiscalía de Qom, luego de que el tribunal los hallara culpables de atentar contra la decencia pública por la grabación y difusión de un concierto donde la artista se presentó sin el hiyab obligatorio.

Junto a la intérprete, el organizador del evento Mohsen Lashkari y los músicos Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri y Amir-Ali Pirnia recibieron exactamente la misma pena física, ratificada en apelación tras la apertura del expediente por las autoridades judiciales.

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Difusión del concierto

El proceso penal comenzó a raíz de la publicación en internet del denominado "Concierto de la Caravanserai", grabado a finales de 2024 en el recinto histórico de Deir-e Gachin, cerca de la ciudad santa de Qom. En el material audiovisual, Ahmadi apareció interpretando piezas musicales junto a los instrumentistas llevando el cabello descubierto y un vestido largo sin mangas, desafiando las estrictas regulaciones sobre la vestimenta femenina en el país.

"Además de la flagelación, la justicia iraní impuso a los cinco procesados una prohibición de dos años para realizar actividades musicales y viajar al extranjero", confirmó la organización Iran Human Rights (IHRNGO) a través de su representación legal.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han vuelto a condenar la aplicación de castigos corporales en la nación islámica, señalando un incremento en las represalias judiciales contra artistas, periodistas y activistas que cuestionan el uso obligatorio del velo.