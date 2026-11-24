SANTIAGO DE CHILE.- La actriz chilena Delfina Guzmán, ícono del cine y el teatro chileno, falleció este martes a los 98 años, según confirmó su familia en un comunicado.

"Con profunda tristeza, pero también con inmenso amor y gratitud por su vida, queremos comunicar el fallecimiento de nuestra querida mamá, abuela y bisabuela, Delfina Guzmán. Su partida se produce por causas naturales", informaron sus familiares.

El Gobierno del presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó duelo oficial para el 24 y 25 de noviembre como "reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura y las artes de nuestro país", informó el ministro de Cultura, Francisco Undurraga.

Nacida en Santiago y proveniente de una familia aristocrática de origen vasco, la artista fue parte de la resistencia cultural contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En el documental titulado 'Los sueños prohibidos de Chile', producido por la cadena británica BBC, relató en 1984 cómo fueron aquellos años de lucha cultural contra el régimen militar: "Yo puedo afrontar y asumir el temor, es mi temor. Pero hay otro temor peor: tengo hijos y siempre estoy pensando que algo les puede pasar", indicó.

Guzmán, madre del economista y exministro Nicolás Eyzaguirre en los gobiernos socialistas de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, trabajó con el cineasta chileno Raúl Ruiz en filmes como 'Tres tristes tigres' (1968), 'La expropiación' (1974) y 'El tango del viudo y su espejo deformante' (2020), estrenado en el festival alemán Berlinale.

"Estoy seguro de que ella va a simbolizar la unidad de Chile, la unidad en torno al compromiso social, pero también en torno a la risa, la esperanza y la creatividad", afirmó Eyzaguirre en declaraciones a los medios tras la muerte de su madre.

Su carrera artística se extendió por siete décadas en el circuito del teatro chileno y en el canal estatal del país suramericano (TVN), con participaciones en telenovelas como 'Sucupira' (1996), 'La Fiera' (1999) y 'El circo de las Montini' (2002), con las que alcanzó el reconocimiento del público.

Su trayectoria teatral floreció al unirse al colectivo Ictus, la compañía independiente más longeva de Chile y Latinoamérica a la cual llegó, según su propio relato, a través del reconocido cantante popular Víctor Jara, asesinado días después del golpe de Estado de Pinochet en 1973.

La actriz estuvo casada con el fallecido arquitecto Joaquín Eyzaguirre Edwards, con quien también tuvo a su hijo el cineasta Joaquín Eyzaguirre.

"A nosotros no nos gusta mucho la pompa y todo eso, así que queremos ser humildes como era ella. Pero el país merece despedirla. Entonces vamos a hacer un velatorio en el Teatro Nacional y después una misa en la Catedral", indicó su hijo Nicolás.

FUENTE: Con información de EFE